Gleichberechtigung im Verein? Eine Realität mit Hürden

Doch wer ein bisschen hinter die Kabinentüren schaut, merkt schnell: Willkommen sein heißt nicht automatisch, auch Platz zu haben: Platz im Trainingsplan, im Budget, in den Köpfen. Genau hier liegt der Haken, wenn es darum geht, im Verein eine stabile Mädchenabteilung aufzubauen.

Gleichberechtigung ist so ein schönes Wort. Rollt leicht von der Zunge, klingt modern und zukunftsgewandt. Und im Vereinsheim hängt sie dann gern als Plakat an der Pinnwand: „Mädchen sind willkommen!“ Und zwar herzlich und offiziell.

Die gute Nachricht: Immer mehr Vereine wollen Mädchenfußball fördern. Viele Verantwortliche haben verstanden, dass eine Mädchenmannschaft mehr ist als ein Feigenblatt für den Förderantrag. Aber so eine Abteilung baut sich nicht von selbst auf.

Der Wille ist da – aber geht es auch konkret?

Es braucht Zeit, Geduld, Geld – und oft vor allem jemanden, der sich den Hut aufsetzt. Denn wenn niemand für die Mädchen zuständig ist, bleibt es beim guten Vorsatz. Die Realität sieht dann so aus, dass die Mädchen irgendwo zwischen den Jungs trainieren, eine Trainerin fehlt, der Kabinentrakt zu klein ist. Im schlimmsten Fall wird die Mädchenmannschaft zu einer Art „Lückenbüßer“, damit man beim Verband stolz angeben kann: „Wir haben ja auch Mädchen.“

Ein Mädchenjahrgang ist aber nicht automatisch ein Selbstläufer. Es reicht nicht, einmal im Jahr ein Schnuppertraining zu machen. Mädchen kommen nur, wenn klar ist: Wir wollen euch – langfristig! Und wir behandeln euch wie alle anderen Teams auch.

Dazu gehören zum Beispiel feste Trainingszeiten. Genauso wie eigene Kabinen und ein Trainerinnen- und Trainer-Team, das Bock hat. Plus natürlich Unterstützung von Vorstand und Eltern. Ein bisschen Werbung schadet auch nicht: Plakate im Ort, Posts bei Instagram, Mundpropaganda auf dem Spielplatz. Aber das muss halt auch jemand übernehmen und sich zuverlässig darum kümmern.

Und, natürlich: Ein klares Bekenntnis, dass Mädchenfußball nicht zweite Liga im eigenen Verein ist.

Wo es hakt

Viele Vereine kämpfen mit denselben Hürden:

Platzmangel: Die Plätze sind voll – wer kriegt die Randzeiten? Richtig, die Mädchenmannschaft.

Trainerinnen und Trainer: Meist fehlen genau die Menschen, die Lust haben, mit Mädchen zu arbeiten. Frauen auf der Trainerbank? Selten gesehen.

Budget: Neue Trikots? Neue Bälle? Das Extra-Turnier? Meist wird zuerst bei den Mädchen gespart.

Akzeptanz: Noch immer gibt es Mitglieder, die fragen: „Brauchen wir das überhaupt?“

Wir sagen: Ja, ihr braucht das! Dringend sogar. Denn wer Mädchen im Verein integriert, investiert in die Zukunft.

Wie es besser geht

Es gibt sie definitiv, die Vereine, die es richtig machen. Die ihren Mädchen genauso viel Platz, Zeit und Training geben wie den Jungs. Die sich Netzwerke aufbauen, mit anderen Clubs kooperieren, Trainerinnen ausbilden, Patenschaften organisieren.

Und die vor allem nicht gleich die Nerven verlieren, wenn mal eine Mannschaft auseinanderbricht. Denn, ja, gerade in den Teenager-Jahren wird’s dünn. Aber wer dranbleibt, wer Mädchen Raum gibt, wer sie ernst nimmt – der wird belohnt. Mit voller Kabine, guten Spielerinnen und Familien, die gern bleiben.

Was wir uns wünschen

Wir bei Mädchen an den Ball erleben es jede Woche: Der Wille ist da. Viele Vereine wollen, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen. Deshalb unterstützen wir gern: mit Ideen, Kontakten, Trainings-Know-how.

Unser Appell ist eigentlich simpel: Redet miteinander! Holt Mädchen ins Boot, fragt sie, was sie brauchen. Holt Trainerinnen ran, macht es attraktiv, eine Mädchenmannschaft zu übernehmen. Und hört auf, Ausreden zu finden, warum es gerade jetzt nicht passt.

Gleichberechtigung fängt nicht auf dem Papier an. Sondern auf dem Platz.

„Fußball für alle“ heißt eben auch Fußball für „alle“. Klingt einfach, ist es aber nicht. Also krempeln wir die Ärmel hoch. Machen wir Mädchenabteilungen nicht zu Bittstellern, sondern zu selbstverständlichen Säulen des Vereinslebens.

Und wenn es dafür mal unbequem werden muss – dann ist es halt unbequem. Aber Hand aufs Herz: Wer kann schon ernsthaft dagegen sein, dass mehr Mädchen kicken? Eben.

Über die Kolumne „Mädchen an den Ball“

In der Kolumne schreiben Anna Seliger, Lily Koch und Julia Keller vom bundesweiten Fußballprojekt Mädchen an den Ball im regelmäßigen Wechsel über aktuelle Themen aus dem Frauen- und Mädchenfußball.

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ ist ein kostenfreies, regelmäßig stattfindendes Fußballprogramm für Mädchen in München, Augsburg, Bochum, Dortmund, Chemnitz, Düsseldorf und Karlsruhe. Ziel des Projektes ist es, niederschwellige und breitensportbetonte Angebote nur für Mädchen zu schaffen.

Unser Autorin

Lily Koch studiert Sportmanagement in München und hat als Werkstudentin bei „Mädchen an den Ball“ angefangen. Mit Lizenz als Junior-Coach leitet sie seit 2023 die Standorte in Moosach und an der Pinakothek. Sie spielt Fußball, so lange sie sich erinnern kann. „Gegenüber von meinem Wohnhaus war ein Fußballverein, da habe ich immer zugeschaut. Und irgendwann mit den Jungs mitgespielt.“

Gerade aus dieser Perspektive findet sie es wichtig, dass Mädchen einen eigenen Raum haben, an dem sie Fußball zu spielen. „So wird Chancengleichheit, Selbstvertrauen und Sichtbarkeit gefördert und Orte geschaffen, in denen sich Mädchen gezielt entwickeln können.“

Denn neben Leidenschaft, Zusammenhalt und Fairness begeistert Lily am Mädchen- beziehungsweise Frauenfußball vor allem das Durchbrechen von Klischees. Teamgeist, Spannung, Emotionen und das gemeinsame Erlebnis auf und neben dem Platz hingegen sind Werte, die sie ganz allgemein mit der Breitensportart verbindet.

Ihre schönste Erinnerung ist die, als „ihre“ Mädchen sich selbst bei strömendem Regen nicht vom Fußballspielen abhalten ließen. „Ein paar Mädchen hatten keine Regenjacke dabei, sie liefen mit den viel zu großen Jacken der Coaches über den Platz. Das war witzig – und total rührend.“ Obwohl Lily in München geboren und aufgewachsen ist, ist ihr Lieblingsverein nicht der große FCB, sondern der 1. FC Köln, ihre Lieblingsspielerin ist Lena Oberdorf, ihr Lieblingsspieler Jonas Hector.

