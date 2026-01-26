Gleich zwei Wintertransfers bei den Vereinen aus der Region

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Matti Bienwald verstärken wir unseren Kader in der Winterpause!

Matti durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FSV Union Fürstenwalde und sammelte über viele Jahre hinweg wertvolle Erfahrung von der F- bis zur A-Jugend.

Im Herrenbereich konnte Matti, ebenfalls beim FSV Union Fürstenwalde, bereits Erfahrungen in höheren Ligen sammeln, darunter in der Landesliga, der Brandenburgliga sowie mit einem Einsatz in der Oberliga.

Matti ist flexibel in der Offensive einsetzbar und wird unsere junge Truppe enorm verstärken. Einige unserer Spieler kennen ihn bereits seit mehreren Jahren, der Kontakt bestand also schon lange. Nach einer kurzen Pause fängt er nun wieder bei uns an. Umso mehr freuen wir uns, dass er jetzt endlich Teil der Mannschaft ist!

