Gleich zwei Vereine aus der Region trauern

Trauer um Ehrenmitglied Günter Bufe

Der FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg trauert um sein Ehrenmitglied Günter Bufe, der am 8. Januar 2026 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Günter Bufe zählte über Jahrzehnte zu den aktivsten ehrenamtlichen Mitstreitern unseres Vereins.

So erwarb er sich seit Anfang der 1970er Jahre hohe Verdienste bei der Etablierung der alljährlichen Hallenturniere, die er bis vor wenigen Jahren mit großem Fleiß und Akribie mitorganisierte und in der Turnierleitung begleitete.

Dazu prägte er jahrelang die Arbeit der II. Mannschaft, die er als Mannschaftsleiter und Berichterstatter für die Lokalpresse tatkräftig unterstützte. Wurde darüber hinaus Hilfe im Verein benötigt, war auf Günter Bufe immer Verlass.

Sein solides Fachwissen und sein enormer Erfahrungsschatz waren auch bei der Erarbeitung der Vereinschroniken gefragt, die unser Verein zu den verschiedenen Jubiläen herausbrachte. Mit seinen Artikeln und manch persönlicher Episode trug er dazu bei, die mehr als 100 Jahre währende Geschichte der Briesker "Knappen" in Erinnerung zu behalten.

Für sein außergewöhnliches Engagement um den Briesker Fußball wurde Günter Bufe zum Ehrenmitglied des FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg ernannt.

Wir gedenken eines weithin geschätzten Sportsmannes, dessen Verdienste und Persönlichkeit unvergessen bleiben werden.

Präsidium des FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg

