Gleich zwei Vereine aus der Region trauern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ein Abschied, der uns alle trifft… Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied von Volker „Volle“ Seyboth. Volle war seit den Anfangsjahren ein fester Teil unserer Gemeinschaft, immer engagiert, immer präsent, immer mit Herz. Seine besondere Art, sein Lachen und die vielen Geschichten, die er hinterlässt, werden unvergessen bleiben und in unserem Verein weiterleben. Du hast den Kampf verloren, doch die Erinnerungen an dich bleiben… Unser tiefes Mitgefühl gilt deiner Familie und allen, die dir nahestanden. Ruhe in Frieden, Volle. Du wirst fehlen

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Albeck

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

"Hinter den Tränen der Trauer verbirgt sich das Lächeln der Erinnerung"

Der TSV Albeck und die SGM Albeck/Göttingen trauern um Hans-Joachim Endress. Plötzlich und unerwartet ist Jochen nach kurzer schwerer Krankheit nur wenige Tage nach seinem 61. Geburtstag verstorben.

Viel zu kurz bereicherte Jochen unsere Gemeinschaft im Vereins- und Dorfleben durch seinen unermüdlichen Einsatz, sein stets positives Gemüt und seine endlose Herzlichkeit.

Jochen hat den TSV Albeck 1948 e.V. bereits seit Jahren unterstützt und begleitet. Als erster Vorstand war Jochen seit Mai 2025 das Gesicht des TSV Albeck 1948 e.V.. In seiner Amtszeit war ihm das gute Miteinander mit allen örtlichen Vereinen und eine starke Dorfgemeinschaft ein großes Anliegen. Jochen prägte wie kein anderer, unser Zusammenleben im Ort und wird nun ein großes Loch in unserem Verein, bei seinen vielen neu gewonnenen Freunden im und um den Verein sowie der Dorfgemeinschaft in Albeck hinterlassen.

Wir werden den Austausch mit Dir und Deine Geselligkeit sehr vermissen.

In Gedanken sind wir bei seiner Frau Inger, seiner Tochter Carlotta und der gesamten Familie. Wenn wir euch in irgendeiner Form unterstützen können, tun wir das aus tiefstem Herzen gerne.

In aufrichtiger Anteilnahme

Vorstand und Ausschuss

des TSV Albeck 1948 e.V.

