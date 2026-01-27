Gleich zwei Trainerteams verlängern bei Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Kreisliga B, Staffel 2 und Staffel 4

Am Sonntag, 01.03.2026 findet um 15.30 Uhr die Begegnung VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg in der MHP Arena statt. Die folgenden Spiele müssen daher auf 13.00 Uhr vorgezogen werden:

VfL Stuttgart – SKG Botnang



SKV Palästina Al Q`uds Stgt. – SKG Botnang II

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Kuppingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

TSV Trainerteam verlängert

Der TSV setzt auf Kontinuität auf der Trainerposition. Mit allen 4 Coaches konnte sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit für die Saison 2026/2027 geeinigt werden.

Somit geht Besnik Gllogjani als Trainer von Team 1 in seine vierte Saison in Kuppingen. Nick Prokein bleibt Team 1 weiterhin erhalten und setzt seine Funktion als spielender Co-Trainer fort.

Andreas Reinhardt und Robin Keuler werden weiterhin die Verantwortung für Team 2 tragen und gehen damit in ihre dritte Saison als Trainer des TSV Kuppingen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FSV Waldebene Stuttgart Ost

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerteam bleibt an Bord: Cheftrainer Rocco Cesarano und Co-Trainer Deniz Kumas verlängern für die kommende Saison

Der Verein freut sich sehr, die Vertragsverlängerung unseres Trainerteams für die kommende Spielzeit bekanntgeben zu können. Cheftrainer Rocco Cesarano und Co-Trainer Deniz Kumas werden auch in der kommenden Saison 26/27 an der Seitenlinie unserer 1. Herrenmannschaft stehen. Damit setzen wir bewusst auf Kontinuität, Vertrauen und einen gemeinsamen Weg, der sich in den vergangenen Monaten mehr als ausgezahlt hat.

Seit dem Amtsantritt von Rocco Cesarano und Deniz Kumas hat sich die Mannschaft sportlich wie auch mannschaftlich hervorragend entwickelt. Mit klaren Ideen, hoher fachlicher Kompetenz und großem Engagement ist es dem Trainerteam gelungen, eine schlagkräftige Truppe zu formen, bei der der Fußball wieder im Mittelpunkt steht – intensiv, leidenschaftlich und mit sichtbarer Spielfreude.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich nicht nur im Auftreten der Mannschaft, sondern auch in den Ergebnissen wider. Die Herbstmeisterschaft in dieser Saison unterstreicht eindrucksvoll, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und die sportliche Ausrichtung stimmt.

Gerade weil wir frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit stellen möchten, haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen. Die Verlängerung ist Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens sowie der Überzeugung, dass das Trainerteam auch künftig die Mannschaft weiterentwickeln und erfolgreich führen wird.

Wir freuen uns aufrichtig auf die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Rocco Cesarano und Co-Trainer Deniz Kumas und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++