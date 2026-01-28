Gleich zwei Teams aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________ Oranienburger FC Eintracht

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Winter-Neuzugang Nr. 4: Felix Vogel schließt sich dem MTV an!

Geburtsdatum: 22.04.2005 (20 Jahre)

Position: Mittelfeld / Angriff

Nach Marwin dürfen wir nun den zweiten Vogel beim MTV begrüßen. Felix Vogel, der jüngere Bruder von Marwin. Fußball liegt der Familie offenbar im Blut, und wir freuen uns umso mehr, dass auch Felix den Weg nach Altlandsberg gefunden hat.

Felix begann mit 6 Jahren beim FC Strausberg und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der A-Jugend zog es ihn sogar zum VfR Mannheim, wo er weitere wichtige Schritte in seiner Entwicklung machte. Nach seiner Rückkehr spielte er überwiegend in der zweiten Mannschaft des FC Strausberg und sammelte dort wertvolle Erfahrungen im Männerbereich.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

BSV Rot Weiß Schönow