Gleich zwei Teams aus der Region präsentieren Zugänge

Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Winter-Neuzugang Nr. 4: Felix Vogel schließt sich dem MTV an!
Geburtsdatum: 22.04.2005 (20 Jahre)
Position: Mittelfeld / Angriff
Nach Marwin dürfen wir nun den zweiten Vogel beim MTV begrüßen. Felix Vogel, der jüngere Bruder von Marwin. Fußball liegt der Familie offenbar im Blut, und wir freuen uns umso mehr, dass auch Felix den Weg nach Altlandsberg gefunden hat.
Felix begann mit 6 Jahren beim FC Strausberg und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der A-Jugend zog es ihn sogar zum VfR Mannheim, wo er weitere wichtige Schritte in seiner Entwicklung machte. Nach seiner Rückkehr spielte er überwiegend in der zweiten Mannschaft des FC Strausberg und sammelte dort wertvolle Erfahrungen im Männerbereich.
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Willkommen in Schönow, Dustin Warmbrunn!
Wir freuen uns, mit Dustin Warmbrunn (32) einen erfahrenen Neuzugang in unserem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Dustin wechselt vom Ortsnachbarn SG Einheit Zepernick zu unseren 1. Herren und bringt jede Menge Routine mit nach Schönow.
Mit Dustin gewinnen wir einen dynamischen und technisch versierten Defensiv-Allrounder. Er war lange Zeit im Berliner Fußball zu Hause, fühlt sich aber bereits seit einigen Jahren im Brandenburger Fußball heimisch und kennt das Niveau unserer Liga daher bestens. Dustin soll und wird unserem Spiel mit seiner Erfahrung mehr Kompaktheit verleihen.
Bereits in den ersten Probetrainings konnte er das Team begeistern. Wir freuen uns auf die neuen Impulse, die er unserer Mannschaft geben wird.
