Gleich zwei Teams aus der Kreisliga B mit spannenden Zugängen

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Flein

Der TV Flein begrüßt mit Luca Rudar seinen dritten Neuzugang – und zugleich einen Rückkehrer. Nach seiner Jugendzeit im Verein spielte der Mittelfeldmann überwiegend in der Bezirksliga, unter anderem für den SV Leingarten und die Sport-Union Neckarsulm. Nun kehrt er zu seinem Heimatklub zurück.

Als Sechser oder Achter soll Rudar dem Spiel Struktur geben. Die Verantwortlichen setzen auf seine fußballerischen Ideen, seine Zweikampfstärke und seinen Einsatzwillen. Intern wird seine Rückkehr als echter Gewinn für die Mannschaft gewertet. Beim TV Flein freut man sich, wieder auf einen Spieler bauen zu können, der Verein und Umfeld kennt und sich voll identifiziert. Ziel ist es, gemeinsam eine stabile Rückrunde zu spielen.