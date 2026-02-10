Gleich zwei Teams aus der Kreisliga B mit spannenden Zugängen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der TV Flein begrüßt mit Luca Rudar seinen dritten Neuzugang – und zugleich einen Rückkehrer. Nach seiner Jugendzeit im Verein spielte der Mittelfeldmann überwiegend in der Bezirksliga, unter anderem für den SV Leingarten und die Sport-Union Neckarsulm. Nun kehrt er zu seinem Heimatklub zurück.
Als Sechser oder Achter soll Rudar dem Spiel Struktur geben. Die Verantwortlichen setzen auf seine fußballerischen Ideen, seine Zweikampfstärke und seinen Einsatzwillen. Intern wird seine Rückkehr als echter Gewinn für die Mannschaft gewertet. Beim TV Flein freut man sich, wieder auf einen Spieler bauen zu können, der Verein und Umfeld kennt und sich voll identifiziert. Ziel ist es, gemeinsam eine stabile Rückrunde zu spielen.
Bei Aramäer Bietigheim gibt es Verstärkung für die Offensive: Pascal Moses schließt sich den Feueradlern an und soll dem Angriff neue Durchschlagskraft verleihen. Der Stürmer kommt von der SpVgg Besigheim sowie vom SV Germania Bietigheim und bringt klare sportliche Ziele mit. „Ich habe richtig Bock auf viele meiner Jungs, auf die Fans – und vor allem darauf, gemeinsam mit meinem Bruder auf dem Platz zu stehen“, sagt Moses zu seinem Wechsel.
Seine Ambitionen sind eindeutig formuliert. Mit Toren will er eine sportliche Aufholjagd einleiten und der Mannschaft helfen, sich weiter nach vorne zu arbeiten. Tempo, Abschlussstärke und Einsatzwillen gelten als seine zentralen Qualitäten. Intern wird erwartet, dass er schnell Verantwortung übernimmt und der Offensive zusätzliche Energie gibt.
