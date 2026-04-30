Gleich zwei Stammkräfte gehen beim Oberligisten nach der Saison

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Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen nimmt der angekündigte Umbruch weiter Konturen an. In einer Saison, die sportlich kaum noch zu retten scheint, stehen mit Vincent Fitze und Bleart Dautaj die nächsten Abschiede fest. Zwei Personalien, die auf unterschiedliche Weise für den Weg des Oberligisten in den vergangenen Monaten und Jahren stehen.

Der Abschied von Vincent Fitze besitzt dabei eine besondere Note. Über drei Jahre hinweg entwickelte er sich bei den 08ern vom jungen Ergänzungsspieler zum unangefochtenen Stammspieler. Gerade diese Entwicklung verweist auf das, was der Verein auch künftig als Leitlinie ausgibt: talentierte Spieler aus der Region zu fördern, ihnen Vertrauen zu schenken und sie gezielt weiterzuentwickeln. Fitze steht somit nicht nur für eine individuelle Erfolgsgeschichte, sondern auch für eine Idee, an der Bietigheim-Bissingen festhalten will.

Auch Bleart Dautaj wird den Verein nach der Saison verlassen. Der 25-jährige torgefährliche Angreifer war erst im Sommer 2025 vom SV Fellbach gekommen und absolvierte bislang 29 Einsätze im Trikot des FSV 08. Dabei machte er sich vor allem als sicherer Elfmeterschütze und als Spieler mit Gespür für den besonderen Abschluss einen Namen. Nach offenen und ehrlichen Gesprächen wurde die Trennung nun einvernehmlich beschlossen.