Allgemeines
Kann Nörvenich was holen?
Kann Nörvenich was holen? – Foto: Marian Stanienda

Gleich zwei Spiele verschoben - so läuft der Spieltag in Düren

Kreisliga A Düren: Nur sechs Spiele steigen am Wochenende, darunter das nächste Kellerduell: Schafft es Nörvenich gegen Lohn?

Kreisliga A Düren: Nur sechs Spiele steigen am Wochenende, darunter das nächste Kellerduell: Schafft es Nörvenich gegen Lohn? Die Heimspiele von der SG Jülich und dem FC Düren 77 steigen in der kommenden Woche - so läuft der 8. Spieltag.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Morgen, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
16:30
Spieltext Barmen - Burgwart

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Golzheim - SW Düren

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
Spieltext Wenau - F´aldenhoven

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Koslar

So., 19.10.2025, 14:30 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
14:30live
Spieltext Winden - Frenz

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:00
Spieltext Nörvenich - Lohn

Mi., 22.10.2025, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
19:30live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Welldorf

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
19:30
Spieltext Düren 77 - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

9. Spieltag
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 26.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven
So., 26.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - FC Golzheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SC Jülich/SV Hoengen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - VfVuJ Winden
So., 26.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen

10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

_______________

redAutor