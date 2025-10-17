Kann Nörvenich was holen? – Foto: Marian Stanienda

Gleich zwei Spiele verschoben - so läuft der Spieltag in Düren Kreisliga A Düren: Nur sechs Spiele steigen am Wochenende, darunter das nächste Kellerduell: Schafft es Nörvenich gegen Lohn?

Kreisliga A Düren: Nur sechs Spiele steigen am Wochenende, darunter das nächste Kellerduell: Schafft es Nörvenich gegen Lohn? Die Heimspiele von der SG Jülich und dem FC Düren 77 steigen in der kommenden Woche - so läuft der 8. Spieltag.