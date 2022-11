Gleich zwei Spielabbrüche in Gruppe 2 der Duisburger Kreisliga B Gleich zwei der fünf Partien am Sonntag fanden kein reguläres Ende, weil je ein Team aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr wollte.

Gleich zwei Partien der Duisburger Kreisliga B, Gruppe 2 wurden am Sonntag nicht bis zum regulären Abpfiff ausgetragen, in beiden Fällen wollte jeweils eine Mannschaft das Spiel nicht mehr fortsetzen. Eines davon war das Spiel des Spitzenreiters SG Duisburg-Süd gegen Schlusslicht SV Raadt II, bei dem die favorisierten Gäste schon nach knapp einer Stunde mit 10:0 führten.

Die Gastgeber sahen auch noch zwei Gelb-Rote Karten, nach einer Stunde dann gegen den Torhüter. Raadt wollte danach nicht mehr weiterspielen, was in der Online-Ausgabe der Duisburger WAZ sogar Berkan Serifoski, der Trainer der SG, nachvollziehen kann: "Es waren da auch schon einige Spieler beim Gegner verletzt ausgeschieden. Danach wollten sie dann nicht mehr weiterspielen, was ich durchaus verstehen kann", wird er zitiert. Die Partie ist inzwischen bereits mit dem Zwischenstand von 10:0 final für die SG Duisburg-Süd gewertet worden.

In der zweiten Partie steht eine Entscheidung, wie abschließend mit dem Spiel verfahren wird, noch aus, dennoch dürfte auch hier relativ klar sein, was nun passieren wird. In der Partie zwischen Post Siegfried Hamborn und Wanheim 1900 III stand es nach 78 Minuten 4:0, als die Gästemannschaft den Platz verließ. Auslöser war hier offenbar eine Rote Karte gegen einen Wanheimer, was für die Gäste, die sich dem Vernehmen nach über die gesamte Spieldauer bereits vom Schiedsrichter benachteiligt fühlten, offenbar das Fass zum Überlaufen brachte. Auch hier dürfte klar sein, dass das Spiel natürlich auch offiziell verloren hat, wer den Platz verlässt - es wird also auch hier auf eine Wertung mit 4:0 für Post hinauslaufen. Bis zur endgültigen Wertung wartet hier die Staffelleiterin jedoch noch den Bericht des Schiedsrichters ab, gab es hier doch offenbar mehr Dissens über das, was auf dem Platz abgelaufen ist. Beim zu erwartenden Sieg wäre der Abstand des Zehnten Post SV auf den Elften Wanheim III auf zehn Zähler angewachsen.