Gleich zwei Oberligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

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In der Oberliga Baden-Württemberg laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren – und sowohl der FSV 08 Bietigheim-Bissingen als auch der FSV Hollenbach haben auf dem Transfermarkt erste Zeichen gesetzt. Während Bietigheim-Bissingen im Tabellenkeller dringend neue Stabilität und Perspektive sucht, arbeitet Hollenbach als Tabellen-14. ebenfalls daran, den Kader gezielt zu verstärken. Mit Lukas Mann und Julian Erhardt verpflichten beide Vereine zwei Defensivspieler, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrung, Entwicklungspotenzial und eine klare sportliche Prägung mitbringen.

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen richtet sich der Blick mit der Verpflichtung von Lukas Mann bereits deutlich auf den angestrebten Neuaufbau. Der 22-Jährige kommt vom FV Löchgau und gilt als variabel einsetzbarer Defensivspieler, dessen größte Stärke auf der Innenverteidigerposition liegt. Dort überzeugt er vor allem durch Ruhe am Ball, saubere Spieleröffnung und eine bemerkenswert klare Entscheidungsfindung. Ausgebildet wurde Mann unter anderem beim SGV Freiberg, früh entwickelte er sich im Herrenbereich bereits zu einem Leistungsträger. Sportlicher Leiter Ferdinand Groß hebt besonders sein Potenzial im Aufbauspiel hervor und sieht in ihm einen Spieler, der Verantwortung übernehmen kann. Auch Lukas Mann selbst spricht von einer neuen Herausforderung, offenen Gesprächen und der Überzeugung, in Bietigheim-Bissingen den nächsten Entwicklungsschritt gehen zu können. Für den Tabellen-17. ist dieser Transfer ein Signal mit Substanz.

Auch der FSV Hollenbach verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Defensive und begrüßt mit Julian Erhardt einen Spieler, der in den vergangenen Jahren mit Konstanz auf sich aufmerksam gemacht hat. Der 23-Jährige wechselt von der SpVgg Gröningen-Satteldorf nach Hollenbach und bringt reichlich Erfahrung aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit. Seit seinem Wechsel nach Satteldorf im Jahr 2021 absolvierte Erhardt dort über 130 Partien – eine bemerkenswerte Zahl für einen noch jungen Verteidiger. Zuvor war er in der Jugend des VfR Aalen aktiv und spielte dort in der A-Junioren-Oberliga. Für Hollenbach, das aktuell mit 31 Punkten auf Rang 14 der Oberliga steht, ist diese Verpflichtung ein sinnvoller Schritt. Julian Erhardt bringt Verlässlichkeit, Spielpraxis und defensive Reife mit – Eigenschaften, die in einer anspruchsvollen Liga von besonderem Wert sind.