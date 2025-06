Gleich zwei neue Spielgemeinschaften in der Region

Trainieren soll die SGM gemeinsam mit der

1. Mannschaft des SV Auingen.

Dies soll langfristig auch den Konkurrenzkampf in der 1. Mannschaft beflügeln.

Trainieren werden die beiden Mannschaften Stephan Maier und Marco Manz.

Unterstützt werden Sie von Marc Bleher (WSV Mehrstetten).

Marc Bleher soll weitestgehend die Betreuung und Leitung der SGM übernehmen.

„Wir sind sehr zuversichtlich und optimistisch was die Zusammenarbeit angeht und wollen uns auch auf diesem Weg nochmal beim WSV Mehrstetten für die tollen und unkomplizierten Gespräche bedanken“ - so Vöhringer.

Auf eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga A und in der Kreisliga B!

SV Heiligenzimmern (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Heiligenzimmern geht neue Wege! Um den Fußball in unserer Gemeinde langfristig zu sichern, starten wir ab der kommenden Saison eine Kooperation mit dem TSV Geislingen. Das bedeutet:

• SVH I spielt weiterhin eigenständig in der Kreisliga A

• SVH III bleibt eigenständig in der Kreisliga B

• Gemeinsam mit dem TSV Geislingen stellen wir die SGM Geislingen I/Heiligenzimmern II in der Kreisliga B

Mit dieser Lösung stellen wir uns zukunftssicher auf und sichern allen Fußballbegeisterten in Heiligenzimmern weiterhin spannende Spiele und eine starke Gemeinsschaft.

Germania Bietigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der 23-jährige Außenbahnspieler wechselt vom badischen Landesligisten TSV Wurmberg zur Germania! Schnell, laufstark und flexibel einsetzbar auf der Außenbahn – ein echtes Plus für unser Spiel! Dennis über seinen Wechsel: „Nach meinem Umzug zurück in die Heimat war schnell klar, dass Germania sportlich genau das Richtige für mich ist. Beim Probetraining habe ich mich sofort wohlgefühlt – mit dem Team und dem ganzen Umfeld. Ich freue mich auf die neue Saison und bin überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

