Gleich zwei Landesligisten präsentieren Winterzugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SC Geislingen begrüßt mit Marcel Mädel einen bekannten Rückkehrer im Eybacher Tal. Nach sechs Jahren kehrt der Stürmer an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Mit seiner Abschlussstärke und seiner Präsenz im Strafraum bringt Marcel Mädel genau die Qualitäten mit, die das Offensivspiel bereichern sollen.

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

„Marcel hat seine Torgefahr bereits über mehrere Jahre unter Beweis gestellt. Nun möchten wir ihn dabei unterstützen, wieder an diese Leistungen anzuknüpfen.“ Die Einigung kam in offenen und zielführenden Gesprächen zustande. Unser besonderer Dank gilt Marcel Mädel sowie Mario Rosenfelder von der TSGV Waldstetten für die jederzeit professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Der SC Geislingen freut sich auf die Zusammenarbeit.

SSV Schwäbisch Hall

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück, Dogukan! Nach zweieinhalb Jahren beim TSV Ilshofen kehrt Dogukan Kaplan endlich wieder zum SSV Schwäbisch Hall zurück Wir freuen uns riesig über sein Comeback und darauf, ihn wieder in unseren Farben auf dem Platz zu sehen!

POES Anagennisis Schorndorf

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

In der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall freut sich POES Anagennisis Schorndorf über den Zugang von Xhuljano Serdari. Der Verteidiger spielte zuletzt für Ligarivale Kosova Kernen, sammelte beim VfB Neckarrems aber auch bereits Erfahrung in der Bezirksliga.

