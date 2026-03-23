Gleich zwei Landesligisten präsentieren Verlängerungen

– Foto: Dieter Frank

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Offensivspieler gehört seit Jahren zu den festen Größen im Team und überzeugt vor allem durch seine technische Stärke und seine Qualitäten im Eins-gegen-eins. Mit seiner flexiblen Einsetzbarkeit im Zentrum sorgt er immer wieder für gefährliche Aktionen im Angriffsspiel.

Der SC 04 Tuttlingen setzt weiter auf Kontinuität im Kader. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat den Vertrag mit Nico verlängert, der auch in der Saison 2026/27 Teil der Mannschaft bleibt.

Beim SC 04 Tuttlingen zeigt man sich entsprechend zufrieden, weiterhin auf einen Spieler bauen zu können, der dem Team mit seiner individuellen Klasse wichtige Impulse verleiht.

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SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall setzt weiterhin auf ein vielversprechendes Talent. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat den Vertrag mit Enrico Ebel verlängert und bindet damit einen jungen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Ebel gilt als ehrgeizig und entwicklungsfähig und konnte bereits in der laufenden Saison sein Können andeuten. Im Verein ist man überzeugt, dass seine Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist und er künftig eine noch wichtigere Rolle im Team einnehmen kann.

Mit der Verlängerung unterstreicht der SSV Schwäbisch Hall seinen Weg, auf junge, hungrige Spieler zu setzen und diese gezielt weiterzuentwickeln.

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