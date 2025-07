Gleich zwei Landesligisten präsentieren Neuzugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Verteidiger bringt Stabilität und Biss in unsere Abwehr – und genau das wollen wir auch in der kommenden Saison sehen!

Unser Winterzugang Christian Schmohl bleibt an Bord!

Stark Schmohli!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FC Heidenheim (Frauen-Oberliga Baden-Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Hannah Becker dürfen wir den ersten Neuzugang aus den eigenen Reihen der B-Juniorinnen begrüßen. Die 16-Jährige wird in der kommenden Saison das Mittelfeld unseres Frauenteams verstärken. Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg!

SV Waldhausen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Liebe SVW-Fans,

zum Start in ein sonniges und sportliches Wochenende haben weitere News für euch! Gerne informieren wir euch über eine weitere Verstärkung für unser Team für die kommende Saison: DENNIS WOLF - Der 25-Jährige kommt von der SG Bettringen zu uns und hat seine Torjägerqualitäten bereits in der Bezirksliga und Landesliga unter Beweis gestellt. Mit Dennis gewinnen wir nicht nur einen treffsicheren Angreifer, sondern auch neue Flexibilität in der Offensive. Schön, dass du da bist!

