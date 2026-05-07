Gleich zwei Landesliga-Transfers und nächster Kreisliga-Rückzug

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SC 04 Tuttlingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit einem Rückkehrer. Tadeo Sias Campos kommt vom SV Zimmern zurück zu seinem Heimatverein. Von der E- bis zur A-Jugend trug er bereits das Tuttlinger Trikot, ehe er 2022 wechselte und dort weitere Erfahrung im Jugend- und Aktivenbereich sammelte. Trainer Gasic sieht in ihm eine Verstärkung für den Angriff. Sias Campos selbst sagt: „Ich bin ein Tuttlinger Junge.“

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SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf einen entwicklungsfähigen Defensivspieler. Marlon Herderich wechselt zur kommenden Saison nach Rutesheim. Der 1,90 Meter große Verteidiger wurde unter anderem beim 1. FC Heidenheim, der SG Sonnenhof Großaspach und dem 1. CfR Pforzheim ausgebildet, zuletzt spielte er beim TV Echterdingen. Sportlicher Leiter Pascal Haug beschreibt ihn als variabel, technisch stark und physisch präsent. Herderich selbst sieht in Rutesheim den passenden Ort für den nächsten Schritt.

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Fußballbezirk Franken

Da die SGM Markelsheim/Elpersheim II in den laufenden Saison 25/26 bereits 3 Mal wegen Spielermangel nicht antreten konnte, muss die Mannschaft gem. der Spielordnung des WFV aus dem Spielbetrieb genommen werden. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen, die noch offenen werden abgesetzt.



Die SGM Markelsheim/Elpersheim hat zudem mitgeteilt, dass sie ihre 1. Mannschaft , die derzeit in der Bezirksliga den letzten Tabellenplatz belegt, in der kommenden Saison 26/27 freiwillig in der Kreisliga B melden wird.



Im Spiel der KL B7 am 13.03.26 SGM Weikersheim - TV Niederstetten 2 ist im Verlauf des Spieles der Schiedsrichter zusammengebrochen. Durch das rasche und beherzte Eingreifen von 5 Zuschauern wurde sofortige erste Hilfe geleistet und dem Schiedsrichter dadurch das Leben gerettet. Am kommenden Freitag 08.05.26 um 19.15 Uhr wird nun das damals abgebrochene Spiel neu angesetzt. Im Zuge dieses Spieles werden die damaligen Lebensretter vom WFV und Bezirk Franken geehrt.

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