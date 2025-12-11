Gleich zwei Landesliga-Spieler wechseln in tiefere Ligen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Euron Beqiri wechselt von Landesliga SKV Rutesheim zum TSV Merklingen. Der talentierte Akteur kam vor drei Jahren aus der Rutesheimer Jugend zu den Herren und sammelte dort Erfahrung in der Landes- und Kreisliga. In der laufenden Saison kommt Beqiri auf drei Einsätze für die Landesliga-Elf und vier Spiele für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Nun zieht es den jungen Aktueur zum TSV Merklingen in die Bezirksliga Enz/Murr. Dort steht sein neuer Verein derzeit auf dem vierten Rang der Tabelle mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. In der zweiten Saisonhälfte verstärkt er nun das Mittelfeld in Merklingen.

TV Neckarweihingen

Der 25-jährige Torhüter Khalil Lalo wechselt vom MTV Stuttgart aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zum TV Neckarweihingen in die Kreisliga B1 Enz/Murr. Der Keeper war in den vergangenen Jahren für Croatia Bietigheim, den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, AKV BG Ludwigsburg, dem SV Pattonville und der Jugend des FV Löchgau und TV Pflugfelden aktiv. Nun zieht es den jungen Keeper zum Tabellenführer der Kreisliga. Der TV Neckarweihingen freut sich über einen spannenden Winterzugang, der in der zweiten Saisonhälfte das Team verstärken soll.

