Gleich zwei Kreisligisten verlängern mit ihren Trainern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Matzenbach setzt weiterhin auf Kontinuität, Leidenschaft und Vertrauen:

Mit großer Freude gibt der Verein die Verlängerung des Trainerteams für die Saison 2026/27 bekannt.

Cheftrainer Steffen Rein wird auch in der kommenden Spielzeit die sportliche Verantwortung übernehmen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen. An seiner Seite bleibt Soner Basar, der den FC Matzenbach weiterhin als spielender Co-Trainer mit fußballerischer Klasse, Erfahrung und Herz auf und neben dem Platz unterstützt.

In dem vergangenen Jahr hat das Trainerduo mit großem Engagement, Fachkompetenz und Teamgeist überzeugt. Die positive Entwicklung der Mannschaft, der starke Zusammenhalt sowie die Identifikation mit dem Verein sprechen eine klare Sprache und bilden die Grundlage für diese wichtige Entscheidung.

Zudem möchten wir euch informieren, dass der erst zur Rückrunde in das Trainerteam gestoßene Sascha Engelhardt bereits jetzt für das Jahr 2026/2027 zugesagt hat.

Präsident Ronny Pfisterer zeigt sich hoch erfreut über die Vertragsverlängerungen:

„Steffen Rein, Soner Basar und Sascha stehen für Leidenschaft, Verlässlichkeit und echte Vereinsverbundenheit. Wir sind sehr glücklich, diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen und sind überzeugt, dass wir mit diesem Trainerteam auch in Zukunft erfolgreich arbeiten werden.“

Der FC Matzenbach bedankt sich herzlich bei Steffen Rein und Soner Basar für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Loyalität und ihren großen Beitrag zur sportlichen und menschlichen Entwicklung des Vereins.

Gemeinsam blicken wir voller Motivation, Vertrauen und Vorfreude auf die kommende Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Hussenhofen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainer Samet Balaban verlängert beim SV Hussenhofen und das Team zieht geschlossen mit!

Wir setzen weiterhin auf Kontinuität und Vertrauen: Cheftrainer Samet Balaban bleibt an Bord, ebenso Co-Trainer Recep Kirli. Auch der komplette Kader hat wie bereits angekündigt seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem jungen, ambitionierten Trainerteam!

