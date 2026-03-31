Gleich zwei Kreisligisten präsentieren neue Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Bei der SGM Durchhausen/Gunningen in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern ist eine wichtige Weichenstellung für die kommende Saison erfolgt. Artur Hettinger übernimmt das Kommando der ersten Mannschaft und soll der sportlichen Entwicklung neue Impulse verleihen. Der 37-Jährige, zuletzt erfolgreich für den SV Tuningen tätig, steht für Fachkenntnis und frische Ideen.
An seiner Seite arbeiten künftig Maurice Merz und Toni Haller als Co-Trainer. Gemeinsam soll das neue Gespann vor allem die jungen Talente der SGM weiterentwickeln und die Mannschaft sportlich stabilisieren. Die Verantwortlichen verbinden mit der Verpflichtung die Hoffnung auf neue Dynamik. Zugleich endet eine Phase unter Waldemar Giebelhaus, dem der Verein für seine Arbeit in den vergangenen beiden Spielzeiten ausdrücklich dankt und für die Rückrunde alles Gute wünscht.
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Beim FC Creglingen setzt man in der Kreisliga A3 Franken auf eine naheliegende Lösung mit vertrautem Gesicht. Andreas Wolfarth hat als Interimstrainer bis zum Saisonende übernommen und steht seit Mittwoch an der Seitenlinie. Für den Verein ist es keine Personalie der großen Umgewöhnung, sondern eine Entscheidung für Nähe, Kenntnis und kurze Wege.
Als langjähriger FCCler kennt Andreas Wolfarth die Mannschaft und ihr Umfeld bestens, was den Einstieg erleichtert haben dürfte. Der Auftakt ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen jedenfalls gelungen und verleiht der Veränderung sofort sportliches Gewicht. Nun soll Wolfarth die Saison stabil zu Ende führen. In Creglingen verbindet sich damit die Hoffnung auf Ruhe, Verlässlichkeit und einen pragmatischen Schub im Endspurt.
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