Gleich zwei Kreisligisten präsentieren neue Trainer

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SGM Durchhausen/Gunningen

Bei der SGM Durchhausen/Gunningen in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern ist eine wichtige Weichenstellung für die kommende Saison erfolgt. Artur Hettinger übernimmt das Kommando der ersten Mannschaft und soll der sportlichen Entwicklung neue Impulse verleihen. Der 37-Jährige, zuletzt erfolgreich für den SV Tuningen tätig, steht für Fachkenntnis und frische Ideen.

An seiner Seite arbeiten künftig Maurice Merz und Toni Haller als Co-Trainer. Gemeinsam soll das neue Gespann vor allem die jungen Talente der SGM weiterentwickeln und die Mannschaft sportlich stabilisieren. Die Verantwortlichen verbinden mit der Verpflichtung die Hoffnung auf neue Dynamik. Zugleich endet eine Phase unter Waldemar Giebelhaus, dem der Verein für seine Arbeit in den vergangenen beiden Spielzeiten ausdrücklich dankt und für die Rückrunde alles Gute wünscht.