Gleich zwei Kreisligisten präsentieren einen neuen Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Rückkehrer wird künftig als Torwart zum Kader gehören. Der TSV Türkgücü Ehingen wünscht Semih Azak einen guten Start sowie viel Erfolg für die kommende Zeit.

Der TSV Türkgücü Ehingen kann einen Rückkehrer begrüßen. Mit Semih Azak kehrt ein alter Bekannter zum Verein zurück. Bereits in seiner Jugend trug Azak das Trikot des TSV Türkgücü Ehingen und schlägt nun nach einer längeren Pause erneut seine sportliche Heimat beim Verein auf.

SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten stellt zur kommenden Saison seinen neuen Cheftrainer vor. Mit Patryk Brachmann übernimmt ein engagierter Fußballfachmann die Verantwortung an der Seitenlinie. Zuletzt war Brachmann als Co-Trainer beim TSV Langenau tätig und bringt von dort wertvolle Erfahrungen mit nach Weidenstetten.

Verein und Trainer blicken gemeinsam motiviert in die Zukunft. Ziel ist es, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln, als Einheit zu wachsen und die gesteckten sportlichen Ziele zu erreichen.

SV Egesheim

Zur neuen Saison stellt der SV Egesheim sein Trainerteam neu auf. Martin Siber übernimmt gemeinsam mit Tim Dreher das Traineramt beim Verein. Siber tritt damit die Nachfolge von David Villing an, der aus privaten Gründen als Trainer kürzertritt, dem SV Egesheim jedoch weiterhin als Spieler erhalten bleibt.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei David Villing für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement in seiner Zeit als Trainer und freut sich zugleich darüber, dass er auch künftig auf dem Platz für die Farben des SV Egesheim kämpfen wird.

Mit Martin Siber, zuletzt aktiv beim TSV Nusplingen, gewinnt der SV Egesheim einen äußerst erfahrenen Fußballer, der bereits in der Verbandsliga gespielt hat. Der Verein freut sich, einen so hochklassigen und engagierten Spieler als neuen Trainer gewonnen zu haben.

Tim Dreher, der bereits in der vergangenen Saison Teil des Trainerteams war, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bildet gemeinsam mit Martin Siber das neue Trainerduo des SV Egesheim.

