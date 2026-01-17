Gleich zwei Kreisligisten präsentieren einen neuen Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Pünktlich zum Trainingsauftakt für die Rückrunde,kann die 1. Mannschaft um den neuen Trainer Harald Mangold einen Neuzugang begrüßen! Vom TSV Köngen wechselt Max Schwender zum TVU Unterboihingen! Herzlich Willkommen in der TVU Familie lieber Max!

SSV Schwäbisch Hall II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, unseren neuen Trainer der zweiten Mannschaft vorzustellen...

Herzlich willkommen, Dimitrios Stergiou! Dimi bringt langjährige Trainererfahrung im Jugend und Aktivenbereich mit und ist Inhaber der B Lizenz. In der Jugend war er in allen relevanten Leistungsstufen aktiv, von der Quali und Leistungsstaffel bis hin zur Oberliga. Sein Fokus lag dabei stets auf leistungsorientierter Ausbildung, individueller Förderung und klarer Teamführung. Auch im Aktivenbereich verfügt er über breite Erfahrung, von der Kreisliga B über die Kreisliga A bis zur Bezirksliga. Besonders wichtig sind ihm strukturierte Trainingskonzepte, eine klare Spielidee und die nachhaltige Integration junger Spieler. Wir sind überzeugt, dass Dimi mit seiner Fachkompetenz, seiner Erfahrung und seiner ruhigen, klaren Art wichtige Impulse setzen wird und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Willkommen im Team, Dimi... auf eine erfolgreiche Zeit

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Diese Informationen teilt der Bezirk mit:

Einladung zum Staffeltag der Senioren

Liebe AH-Spielleiter,

hiermit lade ich Euch herzlich zum AH- (Senioren) Staffeltag ein.

Der Staffeltag für die Saison 2026 findet am Freitag, den 06. März 2026, um 19:00 Uhr im Sportheim der TSV Dettingen statt.

Besprechungspunkte sind:

- Rückblick 2025

- Entlastung und Wahl des Staffelleiters

- Saison 2026

- Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Pakai

