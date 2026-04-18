Gleich zwei Kreisligisten der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Gerade in einer Liga, in der zwischen Rang acht und den gefährdeten Plätzen nur wenige Punkte liegen, können solche Personalien Gewicht bekommen. Niederstetten holt nicht bloß zwei neue Gesichter, sondern Akteure, die bereits ein höheres Niveau kennengelernt haben und damit Stabilität wie Wettbewerb in den Kader tragen dürften. Für einen Verein, der sich in dieser Saison mit 33:39 Toren solide, aber keineswegs sorgenfrei präsentiert, wirkt dieser Doppelschlag wie ein frühes Signal der Ambition. Marcel Karausch und Moritz Stodal sollen helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Der TV Niederstetten verstärkt sich für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Franken mit zwei Spielern, die Erfahrung aus der Bezirksliga mitbringen. Marcel Karausch und Moritz Stodal wechseln vom TSV Markelsheim/Elpersheim zum Tabellenachten, der nach 22 Spielen mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert.

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TSV Weilheim/Teck II

Beim TSV Weilheim/Teck II verändert sich zur neuen Saison die Besetzung auf der Co-Trainer-Position. In der Kreisliga B6 Neckar/Fils endet die Zusammenarbeit mit Felix Raichle, der trotz ursprünglich geplanter Verlängerung aus beruflichen Gründen ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Der Verein verabschiedet ihn mit Dank für seinen Einsatz und sein Engagement.

Zugleich haben die Weilheimer rasch auf die neue Situation reagiert und mit Dennis Dreiseitel offenbar ihre Wunschlösung gefunden. Der neue Spieler-Co-Trainer war zuletzt zwei Jahre bei den Sportfreunden Dettingen II tätig und hatte dort maßgeblichen Anteil an der Entwicklung zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft in der Kreisliga B. Auch als Spieler bringt er Profil mit: Der flexible Linksfuß sammelte Erfahrung bei der SGEH und in Lenningen. Für Weilheim II ist diese Personalie damit nicht nur eine Nachfolge, sondern ein gezielter Impuls für die nächste Saison.

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TV Straßdorf

Der TV Straßdorf hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 perfekt gemacht und verstärkt sich in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Sascha Ristl vom TSV Mutlangen. Der 30-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit, die er vor allem beim TSV Mutlangen und beim TSV Großdeinbach auf Kreis- und Bezirksligaebene gesammelt hat.

Gerade für eine Mannschaft, die ihrer Kaderplanung früh Kontur verleihen will, ist ein solcher Spieler von besonderem Wert. Ristl gilt als flexibel einsetzbar und soll dem Team nicht nur sportlich mehr Qualität geben, sondern auch mit seiner Art in die Gruppe passen. Das wird im Straßdorfer Lager ausdrücklich betont. So wirkt dieser Transfer wie ein bewusst gesetztes erstes Signal: Der TV Straßdorf sucht keine bloße Ergänzung, sondern Spieler, die Stabilität, Erfahrung und Charakter in die neue Saison einbringen.

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