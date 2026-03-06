Gleich zwei Kreisligisten der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Wünsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Auch Florian Huckle stößt zum TSV. Der Nachwuchsspieler kommt aus der Jugend des SV Westheim und wird künftig den aktiven Bereich unterstützen. Parallel bleibt er weiterhin für die Jugend der SGM Rosengarten spielberechtigt.

Beim TSV Michelbach/Bilz gibt es zur Rückrunde der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall zwei personelle Verstärkungen. Mit Mathis Kritsch kehrt ein bekanntes Gesicht zum Verein zurück. Nach achteinhalb Jahren in der Jugend der Sportfreunde Schwäbisch Hall schließt er sich wieder seinem Heimatverein an.

Der Verein freut sich über die beiden Neuzugänge und wünscht ihnen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im blau-gelben Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Spiegelberg

Der SV Spiegelberg verstärkt seinen Kader in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall mit einem neuen Mittelfeldspieler. Andrii Doskach schließt sich der ersten Mannschaft an und soll künftig zusätzliche Impulse im Zentrum setzen.

Der 20-jährige Ukrainer gilt als vielseitiger Mittelfeld-Allrounder und überzeugt vor allem durch Spielintelligenz, saubere Technik und ein gutes Auge für seine Mitspieler. Mit diesen Qualitäten soll er Struktur, Kreativität und Tempo ins Spiel der Mannschaft bringen.

Die Verantwortlichen begrüßen den Neuzugang herzlich und hoffen, dass Doskach schnell im Team ankommt und eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen kann.

