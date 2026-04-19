Gleich zwei Kreisligisten aus der Region mit Zugängen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FC Iliria Göppingen verstärkt sich in der Kreisliga B8 Neckar/Fils mit einem jungen Spieler, der Entwicklung und Aufbruch gleichermaßen verkörpert. Mit Armend kommt ein 19-jähriger Verteidiger von der TSG Zell u. A., wo er erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln konnte.
Nun folgt der nächste Schritt – und offenbar ganz bewusst. Armend sucht nicht nur sportliche Weiterentwicklung, sondern auch neue Freude am Spiel. Genau darin liegt der Reiz dieser Personalie. Der FC Iliria gewinnt einen jungen Defensivspieler, der noch formbar ist und zugleich bereits den Übergang in den Männerfußball kennengelernt hat. Für den Verein ist das eine Verpflichtung mit Perspektive, für den Spieler womöglich die passende Umgebung, um wieder Leichtigkeit und Fortschritt zu verbinden. So ist dieser Wechsel weit mehr als eine Randnotiz der Kaderplanung.
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Der VfR Altenmünster treibt seine Planungen für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall weiter voran und präsentiert mit Semih Demirezen den zweiten Neuzugang. Der 18-Jährige soll ein junges, ehrgeiziges Team nicht nur ergänzen, sondern ihm zusätzliche Dynamik verleihen.
Was den Verein an ihm reizt, liegt offen zutage: Tempo, Spielintelligenz und ein bemerkenswerter Einsatzwille. Trainer Dennis Maric hebt zudem die für sein Alter außergewöhnliche Einstellung hervor – ein Hinweis darauf, dass Altenmünster nicht allein auf Talent, sondern auch auf Charakter setzt. Gerade in einer Mannschaft, die weiter wachsen will, kann ein solcher Spieler schnell an Bedeutung gewinnen. Semih bringt Entwicklungspotenzial mit, soll aber zugleich schon jetzt eine Rolle auf dem Platz einnehmen. Es ist ein Transfer, der in die Linie des Vereins passt.
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