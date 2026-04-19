Gleich zwei Kreisligisten aus der Region mit Zugängen

– Foto: Kurt Botsch

FC Iliria Göppingen

Der FC Iliria Göppingen verstärkt sich in der Kreisliga B8 Neckar/Fils mit einem jungen Spieler, der Entwicklung und Aufbruch gleichermaßen verkörpert. Mit Armend kommt ein 19-jähriger Verteidiger von der TSG Zell u. A., wo er erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln konnte.

Nun folgt der nächste Schritt – und offenbar ganz bewusst. Armend sucht nicht nur sportliche Weiterentwicklung, sondern auch neue Freude am Spiel. Genau darin liegt der Reiz dieser Personalie. Der FC Iliria gewinnt einen jungen Defensivspieler, der noch formbar ist und zugleich bereits den Übergang in den Männerfußball kennengelernt hat. Für den Verein ist das eine Verpflichtung mit Perspektive, für den Spieler womöglich die passende Umgebung, um wieder Leichtigkeit und Fortschritt zu verbinden. So ist dieser Wechsel weit mehr als eine Randnotiz der Kaderplanung.