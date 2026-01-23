Gleich zwei Kreisliga-Rückkehrer und Trainer-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

C-Junioren: 25.01.2026 um 13:30 Uhr in Trossingen



D-Junioren: 25.01.2026 um 13:30 Uhr in Gosheim



E-Junioren: 25.01.2026 um 13:30 Uhr in Wellendingen

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Abtsgmünd

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerteam bleibt an Bord!

Der TSG-Trainer Christian Bihlmaier und der spielender Co-Trainer Marcel Klenk haben ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und bleiben dem Verein somit auch in der kommenden Saison erhalten.

Mit dieser Entscheidung stellt die TSG frühzeitig die Weichen für die Zukunft und sorgt für wichtige Planungssicherheit auf und neben dem Platz.

Beide Trainer stehen für Engagement, Identifikation mit dem Verein und eine kontinuierliche sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Der Verein freut sich über die Vertragsverlängerungen und blickt voller Zuversicht auf die zukünftigen gemeinsamen Aufgaben.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Buhlbronn

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Die TSG Buhlbronn aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall freut sich in der Winterpause über zwei weitere Zugänge. Gylbert Avdiu kehrt nach zwei Jahren bei Kosova Kernen zur TSG zurück. Leotrim Mala war zuletzt ebenfalls für Kernen aktiv und trag nun wieder das Buhlbronner Trikot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++