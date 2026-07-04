Gleich zwei Karrieren enden beim Landesliga-Spitzenteam

Der 1. FC Eislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verabschiedet Thomas Arngold und Alex-Domenik Borger aus dem aktiven Spielbetrieb. Beide beenden ihre Karriere, während Heiko Allmendinger, Robin Reichert und Nicolas Schreiber in die Ü32 des Vereins wechseln. Damit verliert der FCE mehrere bekannte Gesichter seiner vergangenen Jahre im Kader.
Arngold blickt auf eine lange Laufbahn mit vielen Einsätzen für den 1. FC Eislingen zurück. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt in seiner Bilanz auf 224 Spiele, 35 Tore und 35 Assists. In der vergangenen Landesliga-Saison stand er 16-mal für den FCE auf dem Platz, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Zuvor hatte er großen Anteil an starken Jahren in der Bezirksliga Neckar/Fils. In der Saison 2024/25 kam Arngold auf 30 Spiele, fünf Tore und zwölf Vorlagen. Auch in den Spielzeiten davor war er regelmäßig ein wichtiger Bestandteil der Eislinger Mannschaft.
Zwischenzeitlich sammelte Arngold beim FC Heiningen Erfahrung in der Verbandsliga und Landesliga. Dort kam er unter anderem in der Saison 2021/22 auf 35 Verbandsliga-Einsätze. Seine Laufbahn führte ihn außerdem zum TSV Eschenbach, ehe er über mehrere Jahre immer wieder im Eislinger Trikot Verantwortung übernahm.
Auch Borger beendet seine aktive Karriere. Der 26-jährige Torhüter kam in seiner bisherigen Laufbahn auf 25 Spiele. Für den 1. FC Eislingen stand er in der vergangenen Landesliga-Saison einmal zwischen den Pfosten. Zuvor war er für den 1. FC Donzdorf in der Bezirksliga Neckar/Fils sowie für die Sportfreunde Jebenhausen in der Kreisliga A3 aktiv.
Neben den beiden Karriereenden gibt es weitere Veränderungen. Allmendinger, Reichert und Schreiber bleiben dem Verein erhalten, wechseln aber in die Ü32 des 1. FC Eislingen. Damit endet für mehrere Spieler ein Abschnitt im aktiven Kader. Der Verein würdigt ihre Zeit, ihren Einsatz und ihre Bedeutung für die Mannschaft.