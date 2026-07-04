Gleich zwei Karrieren enden beim Landesliga-Spitzenteam

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. FC Eislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verabschiedet Thomas Arngold und Alex-Domenik Borger aus dem aktiven Spielbetrieb. Beide beenden ihre Karriere, während Heiko Allmendinger, Robin Reichert und Nicolas Schreiber in die Ü32 des Vereins wechseln. Damit verliert der FCE mehrere bekannte Gesichter seiner vergangenen Jahre im Kader.

Arngold blickt auf eine lange Laufbahn mit vielen Einsätzen für den 1. FC Eislingen zurück. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt in seiner Bilanz auf 224 Spiele, 35 Tore und 35 Assists. In der vergangenen Landesliga-Saison stand er 16-mal für den FCE auf dem Platz, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Zuvor hatte er großen Anteil an starken Jahren in der Bezirksliga Neckar/Fils. In der Saison 2024/25 kam Arngold auf 30 Spiele, fünf Tore und zwölf Vorlagen. Auch in den Spielzeiten davor war er regelmäßig ein wichtiger Bestandteil der Eislinger Mannschaft.

Zwischenzeitlich sammelte Arngold beim FC Heiningen Erfahrung in der Verbandsliga und Landesliga. Dort kam er unter anderem in der Saison 2021/22 auf 35 Verbandsliga-Einsätze. Seine Laufbahn führte ihn außerdem zum TSV Eschenbach, ehe er über mehrere Jahre immer wieder im Eislinger Trikot Verantwortung übernahm.