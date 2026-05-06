Gleich zwei Bezirksligsten präsentieren spannende Transfers News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Weilheim/Teck Der TSV Weilheim/Teck begrüßt zur kommenden Saison einen Rückkehrer mit vertrauten Wurzeln und neuer Erfahrung. Leon Holder, Jahrgang 2007, wechselt zurück nach Weilheim und beginnt dort sein erstes Herrenjahr. Bis zur D-Jugend war er bereits für den TSV aktiv, ehe er zum SSV Reutlingen ging. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, sammelte Erfahrung in der Oberliga und erhielt eine Ausbildung auf hohem Niveau. Neben den beiden Fischers kehrt damit ein weiterer Spieler des starken 2007er-Jahrgangs zurück. Für den Bezirksligisten ist Holder ein Zugang mit Perspektive und emotionaler Verbindung zum Verein. +++