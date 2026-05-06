Gleich zwei Bezirksligsten präsentieren spannende Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der TSV Weilheim/Teck begrüßt zur kommenden Saison einen Rückkehrer mit vertrauten Wurzeln und neuer Erfahrung. Leon Holder, Jahrgang 2007, wechselt zurück nach Weilheim und beginnt dort sein erstes Herrenjahr. Bis zur D-Jugend war er bereits für den TSV aktiv, ehe er zum SSV Reutlingen ging. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, sammelte Erfahrung in der Oberliga und erhielt eine Ausbildung auf hohem Niveau. Neben den beiden Fischers kehrt damit ein weiterer Spieler des starken 2007er-Jahrgangs zurück. Für den Bezirksligisten ist Holder ein Zugang mit Perspektive und emotionaler Verbindung zum Verein.
+++
+++
Die Sportfreunde Lauffen füllen in der Bezirksliga Franken eine zentrale Rolle doppelt aus. Leon Behncke kommt zur kommenden Saison als spielender Co-Trainer und ergänzt damit das Team um Cheftrainer Karim Mahmoud. Der Zugang ist aktuell als Spieler in der Landesliga aktiv und bringt entsprechend sportliche Qualität mit. Zugleich sammelt Behncke seit mehreren Jahren als Trainer im leistungsorientierten Jugendfußball des VfR Heilbronn Erfahrung. In Lauffen soll er nun erstmals Verantwortung im Aktivenbereich übernehmen. Der Verein verbindet mit seiner Verpflichtung Spielstärke, Entwicklungsperspektive und neue Impulse für ein Trainerteam, das seinen Weg klar definiert hat.
+++
+++