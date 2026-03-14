Gleich zwei Bezirksligisten präsentieren Verlängerungen

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 20-Jährige wechselte 2023 aus der A-Jugend des TSV Wäschenbeuren zur U19 des Vereins und arbeitete sich seitdem Schritt für Schritt in den Kader der ersten Mannschaft vor. In der laufenden Saison 2025/26 kam Munz bislang auf 13 Einsätze im Bezirksliga-Team und steuerte dabei vier Vorlagen bei.

Der SV Ebersbach/Fils setzt weiter auf ein junges Talent aus den eigenen Reihen. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils hat den Vertrag mit Defensivspieler Finn Munz bis Juni 2027 verlängert.

Mit seiner Dynamik, Zweikampfstärke und seinem hohen Einsatz bringt der Defensivspieler zusätzliche Stabilität in die Abwehr der Ebersbacher. Durch die Vertragsverlängerung bleibt damit ein weiteres vielversprechendes Nachwuchstalent langfristig Teil der Mannschaft.

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TSV Weilheim/Teck

Beim TSV Weilheim/Teck liegen Freude und Sorge derzeit eng beieinander. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils kann zwar weiterhin auf Leon Müller bauen, muss jedoch vorerst auf den Defensivspieler verzichten.

Der Außenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den TSV Weilheim auflaufen. Müller stammt aus der eigenen Jugend und entwickelte sich in der laufenden Spielzeit zu einer festen Größe auf der Außenbahn. In zahlreichen Partien erhielt er das Vertrauen des Trainerteams und zahlte dieses mit stabilen Leistungen zurück.

Im jüngsten Spiel gegen Berkheim zog sich Müller jedoch einen Schlüsselbeinbruch zu und muss operiert werden. Der Verein wünscht seinem Spieler eine erfolgreiche Operation und hofft auf eine schnelle Rückkehr zur kommenden Saison.

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