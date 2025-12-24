Gleich zwei Bezirksligisten bedienen sich in der Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Willkommen zurück, Mattia! Mattia Gianni kehrt vom Landesligisten 1. FC Eislingen zurück an seine alte Wirkungsstätte zum FV Faurndau. Wir freuen uns riesig, dass Mattia wieder da ist – mit seinem Torriecher und Instinkt wird er unserem Offensivspiel wichtige Impulse geben. Schön, dich wieder im rot-weißen Trikot zu sehen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Neckarweihingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Vor Weihnachten noch ein paar News für euch: Trainer Oliver Kunz verlängert bis 2027! Christian Büser wird neuer Cheftrainer der zweiten Mannschaft

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Ehingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Ein Weihnachtsgeschenk für unsere Fans! Wir freuen uns, zur Winterzeit einen Neuzugang bekanntzugeben: Nikolaj Adlwarth (23) vom Landesligisten FC Blaubeuren verstärkt ab sofort unsere Offensive! Nikolaj wohnt und arbeitet in Ehingen und bringt als junger, athletischer talentierter und sehr erfahrener Spieler genau das Profil mit, das wir suchen.

Mit ihm setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort: jung, hungrig und entwicklungsfähig. Willkommen im Team, Nikolaj!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++