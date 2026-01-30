Gleich zwei Bezirksliga-Zugänge und Co-Trainer bleibt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Luigi Diego Lorenzo Murolo verstärkt ein weiteres spannendes Talent unsere Blau-Gelben! Lui wechselt vom TuS Freiberg über den Neckar in die Schillerstadt und wird ab sofort Teil unseres Teams! Luigi ist ein Spieler, der das Spiel beleben kann: schnell in den Beinen, sauber am Ball und mit einem feinen Gespür für enge Räume. Er sucht das Eins-gegen-eins, bringt Tempo in die Aktionen und scheut sich nicht, Verantwortung zu übernehmen. Jung, ehrgeizig und voller Tatendrang – genau das, was wir sehen wollen. Lui: Benvenuto a Marbach! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!

VfL Gerstetten

Adi bleibt an Bord! Unser spielender Co-Trainer mit der Nr. 32 Adrian Seibold bleibt dem VfL auch in der Saison 2026/27 erhalten. Auf der rechten Seite verteidigt er jeden Ball und läuft mit seiner Ausdauer jeden Gegner platt.

SV Vaihingen

Zur Rückrunde wird unsere erste Mannschaft von Jonas Günther unterstützt.

Der 20-jährige Torhüter wechselt zum SV Vaihingen. Seine Ausbildung hat Jonas unter anderem beim SV Böblingen, beim VfL Sindelfingen und in Rutesheim unter sehr guten Bedingungen genießen dürfen.

Wir freuen uns auf dich, Jonas. Herzlich willkommen in Vaihingen.

