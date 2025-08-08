Gleich zum Start gibt’s die dicken Brocken

Erstmals treten die Vereinigten aus Meerfeld, Bettenfeld, Deudesfeld, Meisburg und Üdersdorf in der Kreisliga A an. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren gelang dem Team von Trainer Florian Grün in der abgelaufenen Saison der große Wurf: Die Spielgemeinschaft aus den Fußballkreisen Eifel und Mosel gewann sämtliche (!) 26 Punktspiele. Nun will man sich auch eine Klasse höher behaupten.