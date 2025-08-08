 2025-08-07T08:03:27.630Z

Vereinsnachrichten
Auf die Arbeit gegen den Ball (wie hier von Michael Schmitz, Mitte) kommt es für die SG Vulkaneifel-Meerfeld nach dem Aufstieg in die A-Klasse mehr denn je an.
Auf die Arbeit gegen den Ball (wie hier von Michael Schmitz, Mitte) kommt es für die SG Vulkaneifel-Meerfeld nach dem Aufstieg in die A-Klasse mehr denn je an. – Foto: Hans Krämer

Gleich zum Start gibt’s die dicken Brocken

Kreisliga A 8: Nach 26 Siegen in genauso vielen Spielen feierte die SG Vulkaneifel-Meerfeld einen höchst souveränen Aufstieg. Was Trainer Florian Grün eine Etage höher erwartet und wie sich die Neuen machen, verrät er im Gespräch mit dem TV. 

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A St. 8
SG Kylltal
SG Vulkaneifel-Meerfeld
Florian Grün
Florian Grün

Erstmals treten die Vereinigten aus Meerfeld, Bettenfeld, Deudesfeld, Meisburg und Üdersdorf in der Kreisliga A an. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren gelang dem Team von Trainer Florian Grün in der abgelaufenen Saison der große Wurf: Die Spielgemeinschaft aus den Fußballkreisen Eifel und Mosel gewann sämtliche (!) 26 Punktspiele. Nun will man sich auch eine Klasse höher behaupten.

„Andere Ziele als den Klassenverbleib sind nicht realistisch. In erster Linie wollen wir unsere Spieler auf dem höheren Niveau weiterentwickeln und den jungen Akteuren viel Einsatzzeit geben. Wir freuen uns besonders auf die Derbys gegen Wallenborn, Kylltal und Badem. Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Liga“, betont Grün.

Hier geht es zum kompletten Artikel

Aufrufe: 08.8.2025, 12:23 Uhr
Lutz SchinköthAutor