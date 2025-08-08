Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Auf die Arbeit gegen den Ball (wie hier von Michael Schmitz, Mitte) kommt es für die SG Vulkaneifel-Meerfeld nach dem Aufstieg in die A-Klasse mehr denn je an. – Foto: Hans Krämer
Gleich zum Start gibt’s die dicken Brocken
Kreisliga A 8: Nach 26 Siegen in genauso vielen Spielen feierte die SG Vulkaneifel-Meerfeld einen höchst souveränen Aufstieg. Was Trainer Florian Grün eine Etage höher erwartet und wie sich die Neuen machen, verrät er im Gespräch mit dem TV.
Erstmals treten die Vereinigten aus Meerfeld, Bettenfeld, Deudesfeld, Meisburg und Üdersdorf in der Kreisliga A an. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren gelang dem Team von Trainer Florian Grün in der abgelaufenen Saison der große Wurf: Die Spielgemeinschaft aus den Fußballkreisen Eifel und Mosel gewann sämtliche (!) 26 Punktspiele. Nun will man sich auch eine Klasse höher behaupten.
„Andere Ziele als den Klassenverbleib sind nicht realistisch. In erster Linie wollen wir unsere Spieler auf dem höheren Niveau weiterentwickeln und den jungen Akteuren viel Einsatzzeit geben. Wir freuen uns besonders auf die Derbys gegen Wallenborn, Kylltal und Badem. Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Liga“, betont Grün.