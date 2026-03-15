Gleich vier Spieler verlängern beim Landesligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Friedrich bleibt dem Team als technisch versierter Offensivspieler erhalten. Seine Beidfüßigkeit macht ihn im Angriffsspiel schwer ausrechenbar und sorgt regelmäßig für kreative Momente im Spiel der zweiten Mannschaft.

Die Spvgg Satteldorf II setzt bei der Kaderplanung für die Saison 2026/27 auf bewährte Kräfte. Der Kreisligist aus der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall hat die Vertragsverlängerungen von Daniel Friedrich und Simon Kouril bekanntgegeben.

Auch Simon Kouril hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Der zweite Kapitän gilt als wichtiger Bestandteil des Teams und überzeugt mit einer beweglichen, unangenehmen Spielweise, die gegnerische Abwehrreihen immer wieder vor Probleme stellt.

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VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, vermeldete mit Arbes Bytyci, Hakan Kilinc, Aaron Biedma-Andrades und Finn Edelmann gleich vier weitere Zusagen für die kommende Spielzeit.

Besonders der Werdegang von Bytyci und Kilinc steht exemplarisch für den eingeschlagenen Weg des Vereins. Beide schafften einst den Sprung aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten Mannschaft und entwickelten sich dort zu festen Bestandteilen des Teams. Für die sportliche Leitung um Thomas Dietsche und Bastian Bothner ist dies ein Beispiel dafür, wie sich Geduld, Einsatz und Identifikation mit dem Verein auszahlen können.

Mit Aaron Biedma-Andrades bleibt zudem ein junger Flügelspieler beim VfL. Der Außenbahnspieler bringt Tempo und Dynamik mit und gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Komplettiert wird das Quartett durch Innenverteidiger Finn Edelmann. Mit seiner Erfahrung, Präsenz und Ruhe sorgt er für Stabilität im Defensivverbund und bleibt auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

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