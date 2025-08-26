Gleich sieben Spieler kehren zum SC Offenburg zurück

Die neue Spielzeit nimmt langsam Fahrt auf, auch in der Bezirksliga, wo ein Resultat am zweiten Spieltag aufhorchen ließ: Der SC Offenburg gewann mit 2:1 beim Mitfavoriten SV Rust. Doch dieser zweite Sieg im zweiten Spiel des SCO, der vergangene Saison um ein Haar in die Kreisliga A abgestiegen wäre und die Mannschaft von Trainer Tobias Meister nun auf Rang zwei katapultierte, überrascht nur auf den ersten Blick. Antworten finden sich in der Aufstellung, in der Namen von Spielern, die den Verein aus Albersbösch verlassen hatten, plötzlich wieder auftauchen.

Dabei profitiert der SC Offenburg, das wird schnell deutlich, auch vom Zerfall des Kaders beim FV Schutterwald nach Ende der vergangenen Spielzeit. Mehmet Yildirim, dessen Cousin Jakob sowie Mijo Vucevic kehrten aus dem Nachbarort zurück. Außerdem kam Tunahan Keskin aus Renchen, dessen Bruder Cengizhan hatte zum Ende vergangener Saison mit AtaSpor Offenburg gegen den SC Orschweier den Aufstieg in die Kreisliga A verpasst. Auch Yannik Männle, der aus Ortenberg zurückkehrt, ist ein altvertrautes Gesicht am Fasanenweg. Und nicht zuletzt ist das 20-jährige Offensivtalent Yll Ibishi zu nennen, der sein Glück beim Verbandsligisten SC Lahr versucht hatte, dort jedoch nicht wie erhofft zurechtkam.