Gleich sechs neue Mannschaften in der Gruppenliga Darmstadt

Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist zur neuen Saison gut durchgemischt worden. Die Klasse zählt 17 Mannschaften, sechs davon sind Neulinge oder Rückkehrer. Im Rahmen der Hinrundenbesprechung, die bei Liganeuling Tvgg Lorsch stattfand, konnte Klassenleiter Hartmut Schwöbel (Michelstadt) mit der SG Arheilgen und Olympia Lorsch weitere neue Teams begrüßen - die beiden Lorscher Team treffen bereits am zweiten Spieltag im Derby aufeinander. Zurückgekehrt sind der TSV Höchst und der SV Hahn (Aufsteiger aus der Kreisoberliga) sowie Verbandsliga-Absteiger SG Langstadt/Babenhausen hinzugekommen.
Mit der abgelaufenen Saison zeigte sich Schwöbel trotz des Spielabbruchs der Partie zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim zufrieden. Daran änderten auch die drei Nichtantritte von Vereinen am Ende der Saison nichts. Neu ist ab der kommenden Saison, die am 1. August mit der Partie Viktoria Griesheim gegen den FC Fürth beginnt, dass es nun auch für die Gruppenligen in Hessen Durchführungsbestimmungen gibt - so wie dies bereits in der Hessenliga und den drei Verbandsligen der Fall ist.
Zudem müssen die Trainer der Gruppenliga die C-Lizenz nachweisen. Wer nicht im Besitz der Lizenz ist, kann im Rahmen von Übergangsfristen diese noch erwerben. Zum Thema Spielverlegungen merkte der Klassenleiter an, dass man in der Liga in einem Boot säße und es deshalb angezeigt sei, sich bei entsprechenden Anfragen von Ligakonkurrenten "kooperativ zu zeigen und bei einer beantragten Spielverlegung zuzustimmen."
Die Sportgerichtsbarkeit, die durch den Vorsitzenden des Regionalsportgerichts Roland Schecker (Worfelden) vertreten war, konnte ebenfalls von einer Saison ohne große Auffälligkeiten berichten. So wurden 56 Einzelrichterurteile verhängt mit 96 Spielen Sperren und 1.800 Euro Geldstrafen. Hinzu kamen drei Kammerurteile. Schecker merkte an, dass die Vereine bei Stellungnahmen vor allem zu Platzverweisen eventuell vorhandenes Videomaterial einsenden sollten. Dies könnte dem Einzelrichter die Bewertung des Vorgangs erleichtern.
Für die Schiedsrichter war Peter Unsleber (Reinheim) zugegen, der nichts Negatives zu berichten wusste. Die zur neuen Saison wirksam werdenden Regeländerungen wurden angesprochen und erklärt, was trotz der komprimierten Darstellung dazu führte, dass die Sitzung mehr als 90 Minuten dauerte.
Es wird maximal fünf Absteiger geben, die Eintrittspreise bleiben für alle Personengruppen bei fünf Euro. Die Spielpaarungen im Rahmen der Relegation zwischen Gruppenliga und Kreisoberligen lauten: Vertreter Kreisoberliga Dieburg/Odenwald – Vertreter Gruppenliga und KOL Bergstraße – KOL Darmstadt/Groß-Gerau. Es finden Hin- und Rückspiele statt, die Sieger bestreiten das Finale um den Platz in der Gruppenliga.
Erster Spieltag, Samstag, 1. August: Viktoria Griesheim – FC Fürth; Sonntag, 2. August: TSV Altheim – FSG Riedrode, Olympia Lorsch – SV Groß-Bieberau, SG Langstadt/Babenhausen – Tvgg Lorsch, TSV Höchst – SV Münster, SV Fürth – Dersim Rüsselsheim, SV Hahn – TS Ober-Roden, SV Geinsheim – SG Arheilgen (verlegt auf 20. August).
Zweiter Spieltag, Sonntag, 9. August: Dersim Rüsselsheim – TSV Höchst, SV Münster – SG Langstadt/Babenhausen, Tvgg Lorsch – Olympia Lorsch, SV Groß-Bieberau – TSV Altheim, FSG Riedrode – Viktoria Griesheim, TS Ober-Roden – SV Geinsheim, SG Arheilgen – TSV Auerbach, FC Fürth – SV Hahn.