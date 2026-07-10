Gleich sechs neue Mannschaften in der Gruppenliga Darmstadt

Mit der abgelaufenen Saison zeigte sich Schwöbel trotz des Spielabbruchs der Partie zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim zufrieden. Daran änderten auch die drei Nichtantritte von Vereinen am Ende der Saison nichts. Neu ist ab der kommenden Saison, die am 1. August mit der Partie Viktoria Griesheim gegen den FC Fürth beginnt, dass es nun auch für die Gruppenligen in Hessen Durchführungsbestimmungen gibt - so wie dies bereits in der Hessenliga und den drei Verbandsligen der Fall ist.