Gleich live: Die Landesliga-Spiele am Maifeiertag

Letzte Chance für den Letzten?

Fortuna Bonn bot beim 3:4 in Nümbrecht eine ordentliche Leistung, belohnte sich aber erneut nicht. Südwest Köln kassierte mit dem 0:4 gegen Wiehl die nächste klare Pleite – es war die sechste Niederlage in Serie. Ein weiteres verlorenes Spiel könnte den Absturz in die Kreisliga besiegeln. Auch für Fortuna ist ein Heimsieg Pflicht, wenn man sich etwas Luft verschaffen will.