Gleich kehrt zum SV Winterstettenstadt zurück - Neuer Derbytermin

Der SV Winterstettenstadt konnte Mitte November einen neuen Trainer verpflichten: Niko Gleich ist zurück. Der 45-Jährige, der den Verein bereits vor einigen Jahren trainierte, übernimmt nun das Kreisliga-A2-Team erneut. Zuletzt stand Gleich in der Saison 2018/19 beim FV Fulgenstadt an der Seitenlinie, davor unter anderem beim FC Mengen, den SF Bussen, dem FV Altshausen und dem FV Neufra. Er folgt damit auf Interimstrainer Lukas Baur, der damals nach dem Rücktritt von Arndt Schlichtig übernommen hatte.

Der SVW steht derzeit mit neun Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der Kreisliga A2 Oberschwaben und liegt derzeit etwas hinter den Erwartungen zurück. Am kommenden Sonntag ist der SV Winterstettenstadt um 14.45 Uhr bei der SGM Äpfingen/Baltringen zu Gast.

Der Kontakt entstand eher zufällig. „Als er dann als neutraler Zuschauer bei uns im Waldstadion zu Gast war, wurde er von einem ehemaligen Schützling von ihm angesprochen, ob er sich ein erneutes Traineramt beim SVW vorstellen könnte. Kurze Zeit später konnten wir Niko dann wieder bei uns begrüßen.“

Für Spielleiter Andreas Ruß war die Verpflichtung von Niko Gleich eine wohl überlegte Entscheidung. „Niko war bereits vor mehreren Jahren Trainer in Winterstettenstadt“, erinnert sich Ruß. „Damals hinterließ er bei den Spielern sowie der Vereinsführung ein sehr gutes Bild, weshalb er nun wieder als Trainer in Frage kam.“

„Der Trainingsinhalt von Niko verspricht sehr viel“

Die ersten Wochen des neuen Trainers verliefen unter schwierigen Bedingungen. „Leider konnte er in seinen ersten Wochen verletzungsbedingt lediglich auf einen sehr dünnen Kader zurückgreifen, was sich auch auf die Ergebnisse auswirkte“, erklärt Ruß. Trotz der sportlich angespannten Lage überwiegt beim Verein der Optimismus. „Der Trainingsinhalt von Niko verspricht aber sehr viel! Deshalb hoffen wir, dass die Verletztenliste zur Rückrunde deutlich kürzer ist und wir zur Rückrunde mit Niko zusammen wieder angreifen können.“

Derbyabsage sorgte für Wirbel

Auch abseits des Trainerwechsels gab es in Winterstettenstadt zuletzt Diskussionen. Das mit Spannung erwartete Derby gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf konnte nicht stattfindenn. „Das Derby mussten wir leider aufgrund der schlechten Platzverhältnisse absagen“, berichtet Ruß.

Er selbst hatte die Situation längere Zeit beobachtet: „Ich war selber die 14 Tage vor dem Derby mehrmals auf dem Platz und musste feststellen, dass er sich so gut wie gar nicht erholte. Teile des Platzes waren dauerhaft nass, was der Lage am Waldrand geschuldet ist.“

Nach Rücksprache mit der Vereinsführung und der Staffelleitung wurde eine externe Begutachtung veranlasst. „Der Platz wurde dann von externen Personen besichtigt, und sie kamen zum gleichen Entschluss wie wir. Der Platz ist nicht bespielbar, da das Verletzungsrisiko zu hoch ist.“

Die Entscheidung fiel im Sinne aller Beteiligten. „Es wäre eine Zumutung für alle Spieler gewesen, und bei so einer Entscheidung geht die Gesundheit aller Beteiligten vor“, betont Ruß.

„Nachholtermin am Karsamstag“

Trotz der unglücklichen Umstände blickt man beim SV Winterstettenstadt wieder nach vorn. „Umso mehr freue ich mich und der ganze SVW sich, dass wir in Absprache mit der SGM Muttensweiler/Hochdorf mit dem Karsamstag (4. April 2026) einen geeigneten Nachholtermin gefunden haben“, so Ruß.

Mit Niko Gleich an der Seitenlinie und einer hoffentlich vollständigen Mannschaft will der SV Winterstettenstadt in der Rückrunde wieder Stabilität finden – und Schritt für Schritt aus der unteren Tabellenregion herauskommen.