Gleich fünf Spieler verlassen den Landesligisten

Zur Winterpause steht die SG Schorndorf nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf einem guten Rang und hat Anschluss an die Spitzenteams. Nun gibt der Verein auf Instagram bekannt, dass gleich fünf Spieler den Verein im Winter verlassen werden. Das teilt der Verein dazu mit:
In der Winterpause heißt es für uns, gleich fünf Spielern Danke zu sagen, die in Zukunft nicht mehr für die SG Schorndorf auflaufen werden.
Nach 5 Jahren bei der SG Schorndorf (kam aus der Jugend der SG Sonnenhof Großaspach zu uns) sucht Manuel Rotärmel eine neue Herausforderung und wechselt in die Bezirksliga zum TSV Nellmersbach. Wir wünschen ihm alles Gute für dieses neue Kapitel!
Milan Savic kam vor 1,5 Jahren aus der Kreisliga B vom FC Kirchheim und hatte mit 31 Einsätzen einen großen Anteil an unserer Meisterschaft! Er wechselt in die Kreisliga A zum Nachbarn VfL Winterbach.
Ebenfalls vor 1,5 Jahren zu uns gestoßen und in der Meistersaison ein wichtiger Stammspieler. Fabio Greco wechselt studienbedingt zu seinem Heimatverein RSK Esslingen in die Bezirksliga.
Unser Stammtorhüter Fatih Aydin hängt nach 2,5 Jahren SG Schorndorf die Schuhe an den Nagel, bleibt uns aber erhalten! Er wechselt die Seiten und wird zukünftig als Torwarttrainer für die SG tätig sein.
Leonid Lleshaj kam vor der Meistersaison aus der Jugend des FC Esslingen. Er wechselt zum SV Fellbach II, um neue Erfahrungen zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.
Die SG Schorndorf wünscht allen fünf Spielern für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste! Ihr seid bei der SG jederzeit willkommen, Jungs!
