Gleich drei Verbandsliga-Spieler wechseln in niedrigere Ligen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Frickenhausen steht in der Bezirksliga Neckar/Fils zur Winterpause auf dem zehnten Rang und hat nur ein kleines Polster auf die Abstiegszone. Nun freut sich der Bezirksligist allerdings über einen Verbandsliga-Zugang. Daniel Kühnbach Azevedo wechselt vom Verbandsligisten FC Esslingen nach Frickenhausen. Der 30-jährige Akteur sammelte in der Vergangenheit bereits beim TV Echterdingen, den Young Boys Reutlingen und dem VfL Pfullingen wertvolle Erfahrung in der Verbands- und Landesliga. Nun verstärkt er den Bezirksligisten im Kampf um den Klassenerhalt.

Croatia Reutlingen

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Einen spannenden Zugang gibt es bei Croatia Reutlingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Das Team freut sich in der Winterpause über den Wechsel von Shaka Pouhé, der von Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen zum Landesligisten wechselt. Der 20-jährige Verteidiger spielte in der Jugend für den SSV Reutlingen und SGV Freiberg. Im Herrenbereich sammelte er ebenfalls bereits Erfahrung beim FV Illertissen II. Außerdem verstärkt sich Croatia Reutlingen mit Tobias Haux, der ebenfalls aus der Verbandsliga wechselt. Haux, ein 27-jähriger Mittelfeldspieler, spielte zuletzt für die TSG Tübingen, den SV 03 Tübingen und den FC Frickenhausen, sammelte aber auch bereits bei den Young Boys Reutlingen viel Erfahrung.

Im Winter gibt es beim Landesligisten allerdings auch einen Abgang. Giuliano Soddu verlässt Croatia Reutlingen mit unbekanntem Ziel.

