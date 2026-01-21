Gleich drei Teams aus der Region präsentieren Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Nedzad Hasanovic bekommt unsere Offensive nicht nur Tempo, sondern auch richtig Wucht! Der 20-jährige Stürmer misst 1,95 Meter und bringt damit eine starke Präsenz im Strafraum mit – gepaart mit Schnelligkeit und Abschlussstärke. Zuletzt trug er das Trikot des SV Schluchtern in der Kreisliga A Unterland und der SpVgg Besigheim in der Bezirksliga. Jetzt läuft er in Blau und Weiß auf. Schön, dass du da bist, Nedzad – auf viele Tore und eine starke Zeit beim FVK!

TSV Flacht

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Winterneuzugang für die Rückrunde 2026

Jonathan Zuber stößt ab sofort zu unserer schwarz-blauen Mannschaft hinzu! In den vergangenen Jahren konzentrierte sich Jonathan auf den Volleyball und legte eine längere fußballerische Pause ein. Diese beendet er nun, um bei uns wieder voll durchzustarten.

In seiner Jugend war er unter anderem für die SKV Rutesheim aktiv. Wir freuen uns sehr, dass Jonathan sich entschieden hat, sich uns anzuschließen, und sind überzeugt, dass er nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wieder an sein früheres fußballerisches Niveau anknüpfen kann. Gemeinsam blicken wir optimistisch auf eine erfolgreiche Rückrunde

SG Reutlingen

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

SGR angelt sich hoffnungsvolles Talent

Der lang ersehnte Wintertransfer ist in trockenen Tüchern: Ab sofort schnürt Paul Hermann seine Kickschuhe für unsere Jungs aus Orschel Der 19-Jährige durchlief die Jugendabteilung der TSG Tübingen und ist vor allem defensiv flexibel einsetzbar. Neben einer starken fussballerischen Grundausbildung bringt der Blondschopf eine sehr gute Dynamik sowie hohes Spieltempo mit. Wir wünschen eine gute Rückrunde und bleib gesund. Herzlichen Willkommen, Paul!

