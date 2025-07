Gleich drei Mannschaften verzichten auf die nächste Saison

Es hat lange gedauert, aber jetzt steht fest, welche Mannschaften in der nächsten Saison in der 1. Kreisklasse spielen. Waren es in der vergangenen Spielzeit zunächst noch 15 Teams, werden in der Spielzeit 2025/26 lediglich noch 13 Teams an den Start gehen. Von den ursprünglich vier Absteigern sind letztlich zwei übrig geblieben. Die SG Buxtehude-Altkloster hatte früh in der abgelaufenen Saison den Rückzug erklärt, und der VfL Güldenstern Stade III war sportlich ein wenig überfordert. Bei den Aufsteigern SV Ahlerstedt/Ottendorf IV und dem TuS Harsefeld III stand der sofortige sportliche Abstieg zwar fest - jetzt bleiben sie in der 1. Kreisklasse.

So erklärt sich das Hin und Her