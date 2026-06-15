Gleich drei Landesligisten steigen über die Relegation ab

– Foto: Alexander Sättele

Die ersten Spiele in den Relegationsrunden zur Landesliga hatten es in sich: Gleich drei von vier Landesliga-Teilnehmer steigen ab. Alle drei Landesliga-Absteiger schieden über Niederlagen nach Elfmeterschießen aus und spielen künftig wieder eine Klasse niedriger in deren Bezirksliga. Die Sieger der 1. Runden duellieren sich kommendes Wochenende um einen Platz in der jeweiligen Landesliga.

Erst im Elfmeterschießen schied die Spvgg Satteldorf aus und verabschiedet sich damit in die Bezirksliga. Der FSV Schwaigern bejubelt damit den Einzug in die finale Runde, dort wartet der SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall).

Einzig der TV Echterdingen setzte sich als Landesliga-Teilnehmer in der 1. Runde durch und das sehr deutlich. Mit 7:0 wurde der TSV Jahn Büsnau (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) bezwungen. Im Endspiel um ein Ticket in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wartet nun der SV Ebersbach/Fils (Bezirksliga Neckar/Fils).

Auch der SSC Tübingen musste den Abstieg nach Elfmeterschießen hinnehmen. Nach torlosen 120 Minuten vergab der Landesligist zwei der vier Schüsse, während Gechingen eiskalt blieb. Für den Nordschwarzwald-Vize geht es nun im Finale gegen den TSV Straßberg (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern).

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Ebenfalls sehr dramatisch muss sich der SC Staig aus der Landesliga verabschieden. In den ersten 120 Minuten fiel kein Treffer, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt wurde. Dort traf Oberschwaben-Teilnehmer Ummendorf/Fischbach alle vier Versuche, während Staig zwei davon vergab und nun als Absteiger feststeht. Auch im anderen Spiel der 1. Runde kam es zum Elfmeterkrimi, dort setzt sich die SG Öpfingen gegen den SV Oberzell durch.

---