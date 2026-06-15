 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Gleich drei Landesligisten steigen über die Relegation ab

Nach den ersten Runden in der Relegation zu den vier Landesligen gibt es bereits erste Absteiger.

von Timo Babic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4
Rel. LL Württ. St. 1

Die ersten Spiele in den Relegationsrunden zur Landesliga hatten es in sich: Gleich drei von vier Landesliga-Teilnehmer steigen ab. Alle drei Landesliga-Absteiger schieden über Niederlagen nach Elfmeterschießen aus und spielen künftig wieder eine Klasse niedriger in deren Bezirksliga. Die Sieger der 1. Runden duellieren sich kommendes Wochenende um einen Platz in der jeweiligen Landesliga.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Gestern, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
6
n.E.
5
Abpfiff

Erst im Elfmeterschießen schied die Spvgg Satteldorf aus und verabschiedet sich damit in die Bezirksliga. Der FSV Schwaigern bejubelt damit den Einzug in die finale Runde, dort wartet der SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall).

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
0
7
Abpfiff

Einzig der TV Echterdingen setzte sich als Landesliga-Teilnehmer in der 1. Runde durch und das sehr deutlich. Mit 7:0 wurde der TSV Jahn Büsnau (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) bezwungen. Im Endspiel um ein Ticket in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wartet nun der SV Ebersbach/Fils (Bezirksliga Neckar/Fils).

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
4
n.E.
2
Abpfiff

Auch der SSC Tübingen musste den Abstieg nach Elfmeterschießen hinnehmen. Nach torlosen 120 Minuten vergab der Landesligist zwei der vier Schüsse, während Gechingen eiskalt blieb. Für den Nordschwarzwald-Vize geht es nun im Finale gegen den TSV Straßberg (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern).

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SC Staig
SC StaigSC Staig
4
n.E.
1
+Video

Ebenfalls sehr dramatisch muss sich der SC Staig aus der Landesliga verabschieden. In den ersten 120 Minuten fiel kein Treffer, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt wurde. Dort traf Oberschwaben-Teilnehmer Ummendorf/Fischbach alle vier Versuche, während Staig zwei davon vergab und nun als Absteiger feststeht. Auch im anderen Spiel der 1. Runde kam es zum Elfmeterkrimi, dort setzt sich die SG Öpfingen gegen den SV Oberzell durch.

---