Gleich drei Landesligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Janzen wechselt vom Ligakonkurrenten MTV Stuttgart nach Ehningen und bringt eine Vita mit, die aufhorchen lässt. In seiner Jugend spielte er unter anderem beim 1. FC Magdeburg und bei Fortuna Magdeburg in der Regionalliga, ehe ihn sein Weg in den Süden zum SGV Freiberg führte. In den vergangenen Jahren gehörte er beim MTV Stuttgart zu den absoluten Leistungsträgern und empfahl sich damit für den nächsten Schritt.

Der TSV Ehningen setzt als aktueller Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auch in der Kaderplanung ein weiteres Ausrufezeichen. Mit Lion Janzen kommt zur Saison 2026/27 ein Spieler zu den Schalkwiesenkickern, der Qualität, Erfahrung und Entwicklungspotenzial in bemerkenswerter Weise vereint.

Für Ehningen ist dieser Transfer deshalb mehr als eine gewöhnliche Verstärkung. Der Verein gewinnt einen Spieler, der auf hohem Niveau ausgebildet wurde und seine Qualitäten zuletzt konstant unter Beweis gestellt hat. Lion Janzen selbst spricht von einem neuen Kapitel und davon, sich sportlich weiterentwickeln zu wollen. Genau das passt zum Profil eines Vereins, der nicht nur an der Spitze steht, sondern auch seine Zukunft entschlossen gestaltet.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen verstärkt sich als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit einem Rückkehrer, der trotz seines jungen Alters bereits ein bemerkenswertes Profil mitbringt. Max Cavallo kehrt vom TSV Wendlingen in die Fuchsgrube zurück und soll der Defensive der Grün-Weißen in der kommenden Saison zusätzliche Stabilität verleihen.

Der 23-Jährige wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim ausgebildet, dazu kommen Stationen bei Rot-Weiß Erfurt und dem FV Löchgau. Diese Laufbahn verleiht seiner Rückkehr sportliches Gewicht. Mit 1,90 Metern, starkem linken Fuß, guter Zweikampfführung und klugem Stellungsspiel bringt Cavallo genau jene Qualitäten mit, die in einer ambitionierten Mannschaft gefragt sind. Besonders wertvoll ist zudem seine Flexibilität, denn er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition eingesetzt werden.

Dass sein Ziel klar der Aufstieg in die Verbandsliga ist, passt ins Bild. Köngen gewinnt mit Max Cavallo einen Spieler, der Anspruch, Qualität und Identifikation vereint.

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SSC Tübingen

Der SSC Tübingen treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und beginnt die Vorstellung seiner Neuzugänge mit einer Rückkehr, die bestens ins Bild passt. Nach einem Jahr beim Landesliga-Konkurrenten SV Nehren kehrt Burak in die Nordstadt zurück und verstärkt den SSC damit erneut im Offensivbereich.

Mit dem Rückkehrer gewinnt Tübingen nicht nur einen laufstarken Stürmer, sondern auch einen Spieler, der als echter Teamplayer gilt. Gerade in der entscheidenden Phase einer Saison sind solche Personalien mehr als bloße Kadernachrichten. Sie zeigen, dass der Verein den Blick längst auch auf die nächste Runde richtet und dabei bewusst auf Spieler setzt, die das Umfeld kennen und sportlich wie menschlich in die Mannschaft passen. Für den SSC ist Buraks Rückkehr deshalb ein früher, aber starker Baustein für die Zukunft.

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