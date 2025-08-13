Gleich drei Kreisligisten präsentieren weitere Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Frischer Wind im Sturm! Willkommen beim FC Kirchheim, Meris Museljić. Wir sind stolz, dich in unserer Mannschaft zu haben und freuen uns auf jede Menge Tore und Highlights. Meris, lass uns gemeinsam für unvergessliche Fußballmomente sorgen – mit Einsatz, Leidenschaft und echtem Teamgeist!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TG Kirchheim (Kreisliga B6 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir Verstärkern unser Mannschaft mit dem Neuzugang - Sedat Ibak! Sedat kehrt zu seinem alten Heimatverein zurück und verstärkt uns er ist ein variabler Offensivspieler mit sehr viel Erfahrung aus höheren Ligen die er mitbringt wie Station Österreich und Türkei.Er wird unsere Offensive bereichern.Herzlich Willkommen bei der TG!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Obereisesheim (Kreisliga A2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Geballte Erfahrung erhält der VfL Obereisesheim durch den 37-jährigen Burak Mucan. Burak hat in den letzten Jahren zwar weniger gespielt, aber durch die Ü32 SGM Weinsberg/Obereisesheim gezeigt, wozu er noch immer in der Lage ist. Seine letzte Aktivenstation im Unterland war der TSV Weinsberg und zuvor der VfR Heilbronn. Zuvor war er bei der Sport-Union Neckarsulm und in jungen Jahren bei der zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers in der Oberliga aktiv. Burak zeichnet sich in der Verteidigung durch eine enorme Spielintelligenz und Ballsicherheit aus, die er sowohl im Zentrum, als auch aussen zur Geltung bringen kann. Wer heute das Spiel gesehen hat, weiß, was wie er dem Team weiterhelfen kann. Burak, wir freuen uns dass auch Du in die Eberwinstadt gewechselt bist und wünschen Dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++