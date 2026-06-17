Gleich drei Kreisligisten legen personell nach

– Foto: TSF Ditzingen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Stuttgart-Cannstatt begrüßt zur neuen Saison mehrere Zugänge in seiner Mannschaft. Auch wenn die Namen zunächst nicht einzeln genannt wurden, setzt der Kreisligist auf frische Impulse, zusätzliche Breite und neue Motivation im Kader. Die Neuzugänge sollen sich schnell in die Vereinsfamilie einfinden und gemeinsam mit dem Team die kommenden Herausforderungen angehen. Der Verein blickt optimistisch auf die weitere Vorbereitung und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit in seinen Farben. Weitere Personalien dürften den Konkurrenzkampf zusätzlich beleben.

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TSV Weissach

Der TSV Weissach verstärkt sein Mittelfeld mit Noah Ajvazi. Der 20-Jährige kommt aus Rutesheim und kehrt nach einer längeren Fußballpause zurück auf den Platz. In den ersten Trainingseinheiten überzeugte Ajvazi mit robuster Spielweise, Zweikampfstärke und großem Einsatzwillen. Damit konnte er das Trainerteam schnell für sich gewinnen. Der Neuzugang soll dem TSV im Mittelfeld wichtige Impulse geben. Ajvazi freut sich nach den positiven Gesprächen auf die Aufgabe und wurde im Team gut aufgenommen.

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TV Flein

Der TV Flein begrüßt Fabian Hetzel als ersten Neuzugang für die kommende Saison. Hetzel wechselt vom SV Adelshofen zum Verein und soll das Team in der Kreisliga B2 Franken verstärken. Der TV Flein freut sich auf den neuen Spieler im grün-weißen Trikot und blickt optimistisch auf die gemeinsame Zeit.

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