Gleich drei Kreisligisten aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg aus der Kreisliga B1 Enz/Murr verstärkt sich mit Yosief Rueson Tekleab. Der Neuzugang kommt vom SKV Eglosheim II und bringt Vielseitigkeit mit. Tekleab gilt als beidfüßiger, technisch starker und spielintelligenter Spieler mit Ruhe am Ball und präzisen Flanken. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und bietet Trainer Hichem Riabi zusätzliche Optionen. Beide kennen sich bereits aus früherer gemeinsamer Zeit im Aktivenbereich.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf II aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils verstärkt seine Offensive mit Oktay Boz. Der torgefährliche Offensivspieler wechselt von der TSG Salach II zum FCD. Bereits vor zehn Jahren spielte Boz in der Donzdorfer U19, nun kehrt er zurück und will sich im Aktivenbereich beweisen. In den vergangenen drei Spielzeiten sammelte er 38 Torbeteiligungen in 58 Partien. Für Donzdorf II bringt er zusätzliche Qualität, Erfahrung und Abschlussstärke in den Angriff.

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TB Beinstein

Der TB Beinstein aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall verstärkt sein Mittelfeld mit Tugra Kol. Der Neuzugang wechselt vom VfL Waiblingen nach Beinstein und soll dem Team ab sofort zusätzliche Optionen im Zentrum geben. Für den TB ist Kol eine weitere Ergänzung des Kaders für die kommende Saison. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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