Gleich drei Kreisligisten aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Entscheidung fiel dem Spieler offenbar früh. Schon nach den ersten beiden Probetrainings stand für ihn fest, dass der Wechsel der richtige ist. Vor allem das Ambiente im Verein, die Mannschaft und die Vorstellungen des Trainerteams haben ihn überzeugt. So gewinnt der SV Perouse nicht nur einen neuen Spieler, sondern auch einen, der sich bewusst für diesen Weg entschieden hat. In Perouse verbindet sich damit die Hoffnung auf frische Impulse für die kommende Zeit.

Der SV Perouse hat in der Kreisliga B4 Enz/Murr einen Neuzugang verpflichtet. Mika Lohmüller kommt vom Salamander Kornwestheim und soll nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung in Perouse gehen.

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SV Remshalden

Die SV Remshalden setzt in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall auf Rückkehr, Verwurzelung und gewachsene Qualität. Mit Elias Silcher kommt zur neuen Saison ein Spieler ins Remstal zurück, der die Region kennt und zugleich mit wertvoller Erfahrung aus höheren Spielklassen anreist. Der frühere Kapitän der A-Jugend der SGM Winterbach/Remshalden war in den vergangenen drei Jahren in Breuningsweiler aktiv und etablierte sich dort in Landes- und Bezirksliga als Stammspieler.

Für Remshalden ist dieser Wechsel deshalb weit mehr als eine Kaderergänzung. Elias Silcher bringt defensive Stabilität, taktische Reife und ein geschärftes Spielverständnis mit. Zugleich steht er als engagierter Jugendtrainer für Verantwortung und Identifikation. Sportlicher Leiter Manuel Schneider sieht in ihm einen Spieler mit Qualität, positiver Ausstrahlung und jener Mentalität, die eine Mannschaft stärkt.

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SV Hülben

Der SV Hülben treibt seine Personalplanungen in der Kreisliga A1 Alb voran und verstärkt die Defensive mit einem Spieler, der für Stabilität sorgen soll. Norick, 22 Jahre alt und 1,88 Meter groß, wechselt vom TSV Riederich nach Hülben und wird künftig die Innenverteidigung ergänzen.

Der Neuzugang bringt vor allem jene Eigenschaften mit, die auf dieser Position gefragt sind: Kopfballstärke, gutes Stellungsspiel und physische Präsenz. Damit verbindet sich beim SV Hülben die Hoffnung auf mehr Festigkeit im Abwehrzentrum. Auch der Spieler selbst sieht den Wechsel als neue Herausforderung und blickt mit Vorfreude auf seine Aufgabe im neuen Umfeld. In Hülben setzt man damit auf klare Verstärkung für das Zentrum der Defensive.

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FTSV Kuchen

Der FTSV Kuchen setzt in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und Tempo auf den Außenbahnen. Mit Pat Fink, Timo Wudy, David Kienle, Simon Paukner und Lorenz Pjetraj bleibt dem Verein ein Quintett erhalten, das auf diesen Positionen für Verlässlichkeit, Dynamik und Vielseitigkeit steht.

Pat Fink gilt als zuverlässige Konstante, Timo Wudy als aktueller Toptorschütze mit anhaltender Torgefahr. David Kienle bringt weiter Laufstärke und Tempo ein, während Simon Paukner auf beiden Seiten defensiv wie offensiv wertvoll bleibt. Auch Lorenz Pjetraj setzt seinen Weg in Kuchen fort und unterstreicht als jüngster Spieler im Bunde seine Entwicklung. Für den FTSV ist das ein wichtiges Signal: Die Außenbahnen bleiben ein tragender Teil des eigenen Spiels.

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