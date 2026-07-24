Gleich drei Kreisliga-Transfers in der Region

– Foto: Kurt Botsch

Der FC Honhardt verabschiedet Jakob Bach aus dem Kader der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall. Der Spieler kehrt zur Sommerpause zum TSV Crailsheim II zurück. Bach arbeitete sich mit Einsatz und Disziplin aus der Reserve in die erste Mannschaft und wurde dort zu einem festen Bestandteil. Neben seinem Ehrgeiz und seinem Siegeswillen prägte er das Team auch menschlich mit seiner positiven Art. Der FC Honhardt bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.

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SGM FKV/TSV Neu-Ulm II

Die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A2 Donau/Iller mit Kawa Sönmez. Der 21-jährige Angreifer wechselt zur Saison 2026/27 vom TSV Neu-Ulm zum FKV. Sönmez bringt Dynamik, Schnelligkeit und Torgefahr mit und erweitert damit die Möglichkeiten im Offensivbereich. In der neuen Spielzeit soll er das Angriffsspiel bereichern und sein Potenzial in der Mannschaft einbringen. Der Verein begrüßt Kawa Sönmez und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Saison sowie viele Tore und gemeinsame Erfolge im Team.

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TSV Duttenberg

Der TSV Duttenberg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Franken mit Jason Miller. Der vielseitig einsetzbare Neuzugang wechselt vom Ligakonkurrenten SGM Neuenstadt/Stein/Kochertürn nach Duttenberg und erweitert ab sofort die personellen Möglichkeiten der Mannschaft. Miller soll dem TSV auf mehreren Positionen zusätzliche Optionen geben und sich schnell in das Team einfügen. Der Verein begrüßt den neuen Spieler und freut sich auf die gemeinsame Saison im blau-gelben Trikot beim TSV Duttenberg.

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