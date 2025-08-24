Diesmal dominierte der FV Delkenheim um Mika Leifermann beim FC Naurod, der vergangene Runde das Heimspiel gegen den FVD gewonnen hatte. Archivfoto: Jörg Halisch

Gleich drei Kantersiege in der Kreisoberliga Wiesbaden Der SV Frauenstein, die Freie Turnerschaft und Kastel 06 lassen es toremäßig krachen +++ Delkenheimer 4:3-Coup beim FC Naurod Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 11 weitere

WIESBADEN. „Max Reinhardt möchte ich hervorheben“, betonte Michael Klinkhammer, Trainer des Kreisoberligisten SV Frauenstein, nach dem 6:1-Kantersieg gegen Aufsteiger TuS Medenbach. „Er hat im Mittelfeld fast jeden Zweikampf gewonnen.“ Ordentlich krachen ließ es auch die FVgg. Kastel 06 gegen den weiteren Aufsteiger Spvgg. Igstadt. Dreifacher Torschütze: Zekaryas Endale.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 14:30 Uhr SC Gräselberg Gräselberg SG Germania Wiesbaden Germania Wi. 1 3 Abpfiff

„So ist Fußball“, zeigte sich Nima Khanbareh, Trainer der Gräselberger, sichtlich enttäuscht über das Ergebnis.. „Wenn du die Dinger nicht machst, kassierst du sie halt.“ Kevin Wagner brachte die Platzherren vor rund 150 Fans in Führung (11. Minute), ehe Mohamed Adou per Kopf der Ausgleich gelang (19.). Nach Wiederbeginn verpasste Gräselbergs Außenverteidiger Sanjin Cikotic, der später noch Gelb-Rot sah (89.), mit einem Pfostenkracher die erneute Führung (48.). Effizienter dagegen die Gäste, für die noch Gjergj Prebreza per Kopf (72.) und Necmi Gür (82.) trafen. „Die Jungs haben die schlechten Platzverhältnisse gut angenommen und gegen Gräselberg mit guten Jungs drin clever und kämpferisch stark gespielt“, freute sich Germania-Coach Stefan Kühne.

„Die Freien sind nicht unsere Kragenweite“, räumte 08-Coach Matthias Groß ein. „Aber wir haben uns so teuer wie möglich verkauft“, machte er seinem Team keinerlei Vorwürfe. „Wir waren in allen Belangen überlegen“, sagte Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Trainer der Freien. Tore: Lukas Koethe/Lucas Fichtner (Fallrückzieher), Tawfeeq Johnson (Foulelfmeter), Abduelmelik Sari, Laurin Hake, Ijobed Ebhotemen, Milan Schäfer. Gelb-Rot: Emir Gülseven (Schierstein).

Gäste-Trainer Eldin Avdija erlebte „ein super faires Spiel gegen starken FC Maroc, der ein Unentschieden verdient gehabt hätte“. Seine Mannschaft habe das Spiel dank einer starken kämpferischen Leistung gewonnen, freute er sich. Tore: Ahmed Abdelkader Awadalla, Youness Oumoussa/Arda Horoz, Salvo Ansani, Lawrence Schäfer. Gelb-Rot: Mika Jakob. (TuS).

Die Gastgeber führten durch Dennis Esmaieli (2), Lars Könenberg und Nimrod Yilma bereits 4:0, ehe Dennis Deider verkürzen konnte. Könenberg und Reinhardt machten das halbe Dutzend voll.

„Das war eine gute Mannschaftsleistung und Balsam für die Seele nach dem schwachen Saisonstart“, waren sich die 06-Trainer Christian Neumann und Roberto D’Angelo einig. Neben Endale (3) trafen Rahfil Ahmad, Dario Flace, Alexander Schraut und Kamil Kutluata. Dazu kam ein Eigentor.

„Wir haben nicht viel zugelassen, aber die Gegentore schlecht verteidigt“, bilanzierte FCN-Übungsleiter Manfred Klug. Den Gästen bescheinigte er eine starke Offensive mit Mika Leifermann und Spielertrainer Pascal Bender, die auch trafen. Tore: Manuel Sonnick (2/ein Foulfelfmeter), Lio Erhard. Weitere FVD-Treffer: Marvin Funk, Kerem Anadolu. Gelb-Rot: Renato Pereira (FVD).