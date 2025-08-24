 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Diesmal dominierte der FV Delkenheim um Mika Leifermann beim FC Naurod, der vergangene Runde das Heimspiel gegen den FVD gewonnen hatte. Archivfoto: Jörg Halisch
Diesmal dominierte der FV Delkenheim um Mika Leifermann beim FC Naurod, der vergangene Runde das Heimspiel gegen den FVD gewonnen hatte. Archivfoto: Jörg Halisch

Gleich drei Kantersiege in der Kreisoberliga Wiesbaden

Der SV Frauenstein, die Freie Turnerschaft und Kastel 06 lassen es toremäßig krachen +++ Delkenheimer 4:3-Coup beim FC Naurod

WIESBADEN. „Max Reinhardt möchte ich hervorheben“, betonte Michael Klinkhammer, Trainer des Kreisoberligisten SV Frauenstein, nach dem 6:1-Kantersieg gegen Aufsteiger TuS Medenbach. „Er hat im Mittelfeld fast jeden Zweikampf gewonnen.“ Ordentlich krachen ließ es auch die FVgg. Kastel 06 gegen den weiteren Aufsteiger Spvgg. Igstadt. Dreifacher Torschütze: Zekaryas Endale.

Heute, 14:30 Uhr
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
1
3
Abpfiff

„So ist Fußball“, zeigte sich Nima Khanbareh, Trainer der Gräselberger, sichtlich enttäuscht über das Ergebnis.. „Wenn du die Dinger nicht machst, kassierst du sie halt.“ Kevin Wagner brachte die Platzherren vor rund 150 Fans in Führung (11. Minute), ehe Mohamed Adou per Kopf der Ausgleich gelang (19.). Nach Wiederbeginn verpasste Gräselbergs Außenverteidiger Sanjin Cikotic, der später noch Gelb-Rot sah (89.), mit einem Pfostenkracher die erneute Führung (48.). Effizienter dagegen die Gäste, für die noch Gjergj Prebreza per Kopf (72.) und Necmi Gür (82.) trafen. „Die Jungs haben die schlechten Platzverhältnisse gut angenommen und gegen Gräselberg mit guten Jungs drin clever und kämpferisch stark gespielt“, freute sich Germania-Coach Stefan Kühne.

Heute, 13:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden
1
6
Abpfiff

„Die Freien sind nicht unsere Kragenweite“, räumte 08-Coach Matthias Groß ein. „Aber wir haben uns so teuer wie möglich verkauft“, machte er seinem Team keinerlei Vorwürfe. „Wir waren in allen Belangen überlegen“, sagte Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Trainer der Freien. Tore: Lukas Koethe/Lucas Fichtner (Fallrückzieher), Tawfeeq Johnson (Foulelfmeter), Abduelmelik Sari, Laurin Hake, Ijobed Ebhotemen, Milan Schäfer. Gelb-Rot: Emir Gülseven (Schierstein).

Heute, 15:00 Uhr
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
TuS Nordenstadt
TuS NordenstadtNordenstadt
2
3
Abpfiff
Gäste-Trainer Eldin Avdija erlebte „ein super faires Spiel gegen starken FC Maroc, der ein Unentschieden verdient gehabt hätte“. Seine Mannschaft habe das Spiel dank einer starken kämpferischen Leistung gewonnen, freute er sich. Tore: Ahmed Abdelkader Awadalla, Youness Oumoussa/Arda Horoz, Salvo Ansani, Lawrence Schäfer. Gelb-Rot: Mika Jakob. (TuS).

Heute, 15:00 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein
TuS Medenbach
TuS MedenbachMedenbach
6
1
Abpfiff

Die Gastgeber führten durch Dennis Esmaieli (2), Lars Könenberg und Nimrod Yilma bereits 4:0, ehe Dennis Deider verkürzen konnte. Könenberg und Reinhardt machten das halbe Dutzend voll.

Heute, 15:00 Uhr
Kasteler Fußball-Vereinigung 06
Kasteler Fußball-Vereinigung 06Kastel 06
Spvgg Igstadt
Spvgg IgstadtIgstadt
8
0
Abpfiff

„Das war eine gute Mannschaftsleistung und Balsam für die Seele nach dem schwachen Saisonstart“, waren sich die 06-Trainer Christian Neumann und Roberto D’Angelo einig. Neben Endale (3) trafen Rahfil Ahmad, Dario Flace, Alexander Schraut und Kamil Kutluata. Dazu kam ein Eigentor.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim
3
4
Abpfiff

„Wir haben nicht viel zugelassen, aber die Gegentore schlecht verteidigt“, bilanzierte FCN-Übungsleiter Manfred Klug. Den Gästen bescheinigte er eine starke Offensive mit Mika Leifermann und Spielertrainer Pascal Bender, die auch trafen. Tore: Manuel Sonnick (2/ein Foulfelfmeter), Lio Erhard. Weitere FVD-Treffer: Marvin Funk, Kerem Anadolu. Gelb-Rot: Renato Pereira (FVD).

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
3
3
Abpfiff

Ein gerechtes Remis sah Sonnenbergs Coach Alexander Kopp. „Wir hätten das Spiel aber vorher entscheiden müssen und haben den Gegner zu den Toren eingeladen“, bedauerte er. Torschützen: Nils Kapral, Elias Maximilian Fiedler, Mesut Havan/Aitor Bibang Osa, Nabil Morchid, Rachid Quara.



