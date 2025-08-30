 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Der FC Östringen (blau) ist dem Spitzenreiter aus Nöttingen dicht auf den Fersen.
Der FC Östringen (blau) ist dem Spitzenreiter aus Nöttingen dicht auf den Fersen. – Foto: Y. Le Madon

Gleich drei Duelle zweier bisher ungeschlagenen Teams

Landesliga Mittelbaden +++ Nöttingen II trifft auf Mutschelbach +++ Östringen zu Gast in Heidelsheim +++ Stupferich empfängt Ersingen

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 4. Spieltags.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC Nöttingen II
ATSV Mutschelbach
Mutschelbach
15:00

Durchaus überraschend steht der FC Nöttingen II nach drei gespielten Partien an der Tabellenspitze. Drei Siege und starke 13 erzielte Treffer bedeuten Platz Eins. Ebenfalls ungeschlagen ist der ATSV Mutschelbach. Dieser trennte sich bisher ausschließlich remis.

Morgen, 15:00 Uhr
FC 07 Heidelsheim
Heidelsheim
FC Östringen
FC Östringen
15:00

Dem FC Nöttingen II dicht auf den Fersen ist der FC Östringen. Die Östringen gewannen ebenfalls alle drei ihrer bisher gespielten Partien und sind heiß auf das Aufeinandertreffen mit dem FC Heidelsheim. Der FCH präsentiert sich bis dato ebenfalls zielstrebig und kassierte unter der Woche den späten Ausgleich.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Knielingen
Knielingen
FV Fortuna Kirchfeld
FV Kirchfeld
15:00

Mit Knielingen und Kirchfeld treffen zwei Teams aufeinander die sich aktuell noch etwas schwerer tun. Während der Aufsteiger aus Knielingen noch auf den ersten Saisonsieg wartet, entschied Kirchfeld seine Partie unter der Woche für sich. Beide Mannschaften kassierten bereits acht Gegentreffer.

Morgen, 15:00 Uhr
FV Ettlingenweier
Ettlingenw.
SV Langensteinbach
Langensteinb
15:00

Der SV Langensteinbach hat eine sehr ausgeglichene Bilanz vorzuzeigen. Jeweils ein Mal gab es einen Sieg, eine Niederlage und ein Remis. Am Mittwoch unterlag man der SpVgg aus Durlach-Aue. Ettlingenweier verlor am Mittwochabend ebenfalls und konnte noch keinen Dreier einfahren. Damit steht der FVE auf Platz 13.

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Durlach-Aue
Durlach-Aue
FC Olympia Kirrlach
FC Kirrlach
15:00

Ebenfalls noch keinen Dreier einfahren konnte der FC Kirrlach. Die Kirrlacher trennten sich zuletzt zwei Mal in Folge mit einem Unentschieden, wodurch zumindest ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Mit der SpVgg Durlach-Aue wartet nun eine weitere anspruchsvolle Aufgabe. Auf die Auftaktniederlage folgten zwei sehr überzeugende Siege gegen Kirchfeld und Langensteinbach.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Stupferich
Stupferich
1. FC Ersingen
Ersingen
15:00live

Sowohl die SG Stupferich als auch der FC Ersingen gingen in der angelaufenen Spielzeit noch nicht als Verlierer vom Platz. Dementsprechend finden sich beide Teams in der oberen Tabellenhälfte wieder. Auf Grund der bisher sehr treffsicheren Offensive gehen die Gäste aus Ersingen als leichter Favorit in die Partie.

Morgen, 15:00 Uhr
FV 1912 Wiesental
FV Wiesental
SV Kickers Büchig
Kick. Büchig
15:00

Im Aufeinandertreffen zwischen dem FV Wiesental und den Kickers Büchig geht es bereits um viel. Die Aufsteiger aus Büchig stehen mit einem erkämpften Punkt am unteren Tabellenende. Wiesental profitiert bisher vom knappen Sieg gegen den SV Huchenfeld am zweiten Spieltag und steht demnach zumindest bei drei gesammelten Zählern.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Huchenfeld
Huchenfeld
ASV Durlach
ASV Durlach
15:00

Der SV Huchenfeld sehnt sich ebenfalls nach dem ersten Saisonsieg. Unter der Woche kassierten die Huchenfelder kurz vor Schluss den Ausglich gegen Büchig und kam somit immerhin zum ersten Punktgewinn in der laufenden Saison. Durlach blieb nach dem Auftaktsieg gegen Knielingen zuletzt zwei Mal ohne eigenen Treffer.

