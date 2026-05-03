Gleich drei Bezirksligisten präsentieren Zugänge

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 34-jährige Stürmer bringt nicht nur Routine aus vielen Jahren im Aktivenbereich mit, sondern auch Regionalliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei den Stuttgarter Kickers. Damit gewinnt Jesingen einen Angreifer, der höherklassigen Fußball kennt und einer Mannschaft in entscheidenden Phasen Halt geben kann. Sportlicher Leiter Stefan Haußmann hebt besonders Charakter, Siegermentalität und Führungsstärke hervor – Eigenschaften, die im Bezirksliga-Alltag oft von großem Wert sind. Für den TSV Jesingen ist dieser Transfer daher mehr als nur ein weiterer Neuzugang. Er ist ein klares Signal für Anspruch, Erfahrung und den Wunsch, dem Team zusätzliche Reife zu geben.

Der TSV Jesingen verstärkt sich mit einem Spieler, der Erfahrung, Persönlichkeit und sportliche Qualität in bemerkenswerter Weise vereint. André Kriks wechselt vom TSV Weilheim nach Jesingen und soll in Blau-Weiß künftig eine wichtige Rolle im Angriff einnehmen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Lauffen

Die Sportfreunde Lauffen treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter entschlossen voran und haben mit Leon Artmagic den nächsten vielversprechenden Neuzugang gewonnen. Der Defensivspieler wurde beim VfR Heilbronn und beim FSV 08 Bissingen höherklassig ausgebildet und etablierte sich anschließend in der Bezirksliga-Mannschaft des FSV 08 Bissingen II bereits als Stammspieler. Ein Kreuzbandriss bremste ihn zwar jäh aus, doch inzwischen hat Leon sein Comeback gefeiert. Mit 1,90 Metern, körperlicher Präsenz, Zweikampfstärke und guter Ausbildung bringt er genau das Profil mit, das Lauffen gesucht hat. Die Sportfreunde verbinden mit seiner Verpflichtung sichtbar große Erwartungen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Denkendorf

Der TSV Denkendorf setzt mit einem Transfer-Doppelpack ein klares Zeichen für die Zukunft. Mit Noel Beinschrodt und Mika Lauth wechseln zwei junge Talente aus der U19 des FC Esslingen nach Denkendorf, um dort ihre ersten Schritte im Herrenfußball zu gehen.

Beide bringen ein Profil mit, das neugierig macht. Noel Beinschrodt soll dem zentralen Mittelfeld mit Technik, Spielverständnis und Ruhe am Ball neue Impulse verleihen. Für ihn kommt hinzu, dass er künftig mit seinem älteren Bruder Tizi zusammenspielen wird – auch das verleiht dem Wechsel eine besondere Note. Mika Lauth wiederum bringt Laufstärke, Physis und einen starken linken Fuß mit, also genau jene Eigenschaften, die im Aktivenbereich schnell gefragt sind.

Für den TSV Denkendorf ist dieses Duo mehr als eine Ergänzung des Kaders. Es steht für Entwicklung, Perspektive und den Mut, jungen Spielern früh Verantwortung zuzutrauen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++